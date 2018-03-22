Пока идут гонки, в VIP-залах Тюмени решат судьбу российского биатлона

11:07 22 марта 2018 0

Российский биатлон последние сезоны переживает трудные времена, редкие успехи едва ли перекрывают системные проблемы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В четверг в Тюмени впервые стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону, к которому будет приковано особое внимание спортивной общественности. Соревнования будут бойкотировать сразу несколько стран, и новые провокации не исключаются. Но гораздо важнее, что на тюменском этапе соберутся люди, от которых зависит будущее биатлона в России.

Российский биатлон штормит последние несколько сезонов. За редкими успехами отдельных биатлонистов скрываются системные проблемы. Это привело к тому, что сначала сборная России впервые в новейшей истории осталась без медалей чемпионата мира 2016, а в 2018 году — без медалей Олимпийских Игр в Пхенчхане, где все неудачи списывались на то, что из-за допинговых скандалов в команде осталось всего четыре человека (Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев) и среди них не было главного претендента на награды Антона Шипулина. Лучший результат сборной России на Олимпиаде-2018 — 9 место в смешанной эстафете, худший — 83 место Матвея Елисеева в спринте.

Союз биатлонистов России объединяет федерации из 48 регионов страны Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Российским биатлоном управляет Союз биатлонистов России (СБР), созданный в 1992 году. Сегодня он объединяет спортивные федерации 48 субъектов России и должен способствовать развитию биатлона в стране. Согласно уставу СБР, одна из основных задач организации — «обеспечение успешного выступления сборных команд, формируемых СБР».

С 2014 года СБР возглавляет директор Центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов, при нем мужскую сборную России возглавил немецкий специалист Рикко Гросс. Многие эксперты не оценили варяга во главе российской команды, а биатлонисты не раз публично говорили, что на том или ином этапе соревнований им физически тяжело.

В женской сборной России тоже были претензии к тренерам. Их озвучивала Ольга Подчуфарова, которая выполняла все рекомендации, но показывала неудовлетворительные результаты. Тут можно вспомнить и спорное решение тренерского штаба, когда перед началом чемпионата мира 2016, который проходил в Норвегии, Подчуфарову отправили на этапы Кубка мира в США. Светлана Слепцова после завершения карьеры в неудачах сборной России обвиняла лично Александра Кравцова. А во время Олимпиады-2018 Татьяна Акимова вслух сказала о том, что тренеры с ней не разговаривают.

У спортсменов были претензии к тренерам и руководству Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Критиковали руководство СБР и бывшие известные биатлонисты. К решительным действиям первым перешел руководитель Федерации биатлона Ленинградской области и депутат Госдумы РФ Владимир Драчев. Он обнародовал свое обращение к правлению Союза с требованием «в кратчайшие сроки» провести отчетно-выборную конференцию СБР и сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента организации. Спешку Драчев объяснил необходимостью немедленно начать работу, чтобы успеть подготовить команды к началу нового сезона.

Другой прославленный биатлонист и депутат Госдумы Сергей Чепиков поддерживает коллегу и также призывает СБР провести конференцию в ближайшее время: «Мне бы хотелось, чтобы конференция СБР была как можно раньше, чтобы выбрать нового президента. Я надеюсь, что это будет Владимир Драчев, мой коллега по Госдуме. В ближайшее время нужно начинать подготовку к следующему сезону, подбирать тренерские кадры, формировать составы. Если же конференцию проводить в регламентные сроки, это будет конец мая. А в мае нужно проводить уже тренировочные сборы».

Стоит отметить, что по закону отчетно-выборная конференция проводится в течение полугода после окончания Олимпиады, то есть до 20 мая 2018 года. При соблюдении регламента, внеочередное собрание, в лучшем случае может состояться только в 20-х числах апреля. А плановую конференцию могут назначить сразу после майских праздников, поэтому спешка из-за необходимости начать подготовку к новому сезону выглядит не такой однозначной.

Заседание Союза биатлонистов России состоится на этапе Кубка мира в Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«На мой взгляд, Драчев хочет выиграть время. У него есть определенная поддержка, и он хочет провести выборы пораньше, чтобы его избрали, а у других кандидатов не было возможности для какой-то работы: обозначить свою программу, провести переговоры с регионами. А как минимум один серьезный соперник у него будет. Здесь вообще может быть ремейк борьбы в Кубке мира 1996 года, тогда Владимир Драчев выиграл пару десятков очков у Виктора Майгурова в борьбе за первое место в общем зачете. И вот два этих именитых биатлониста столкнутся в борьбе за место президента СБР», — рассказал URA.RU обозреватель портала «Чемпионат.com» Александр Круглов.

Виктор Майгуров — член правления СБР и вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU). Именно он лоббировал интересы Тюмени в борьбе за право проведения чемпионата мира 2021. Это почти наверняка означает поддержку кандидатуры Майгурова со стороны губернатора Тюменской области Владимира Якушева. По информации источников, знакомых с ситуацией, за вице-президента IBU может выступить и Ханты-Мансийск, а Владимира Драчева должен поддержать руководитель Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

Все участники будущей предвыборной гонки соберутся на этапе Кубка мира в Тюмени, где 23 марта пройдет заседание правления Союза биатлонистов России. Там будут подведены итоги сезона и поднят вопрос о назначении даты отчетно-выборной конференции СБР. А значит, станет известно, когда в российском биатлоне начнутся перемены.