Россиян готовят к отказу от медицинских полисов. Чем это грозит

11:18 24 марта 2018 0

В ближайшее время в России останется, похоже, только платная медицина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Коммерческая медицина в ближайшие годы может полностью вытеснить государственную. В пользу такого сценария работает сразу несколько факторов. Как утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты, представители российских властей стали планомерно готовить людей к подобным изменениям. Так, накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала действующую медицинскую страховую систему, предложив оставить только добровольное медицинское страхование.

Валентина Матвиенко раскритиковала действующую систему обязательного медстрахования Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Не первый год специалисты здравоохранения, граждане критикуют совершенно, на мой взгляд, справедливо, что это никакая не страховая система. Кого мы обманываем… Мы берем деньги, отдаем Фонду обязательного медицинского страхования, дальше подключаем как бы страховые компании», — сказала Матвиенко. При этом она задалась вопросом, сколько средств россиян уходит на содержание страховых компаний-«прокладок по перекачиванию денег граждан». «Это конторки, которые просто собирают деньги и перечисляют со счета на счет больниц», — заявила спикера Совфеда.

Как пояснил «URA.RU» президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, в словах Валентины Матвиенко присутствует рациональное зерно. «По сути, Матвиенко призывает вернуться к прямому бюджетному финансированию, советской модели организации здравоохранения. Надо признать, что все последние 25 лет страховые компании в системе здравоохранения играли против самого здравоохранения и пациентов. У них одна задача — больше получить и меньше отдать. Кроме того, получался какой-то парадокс: они занимались и финансированием, и контролем этого финансирования. Это совершенно ненормальная ситуация», — признал Саверский.

По информации Счетной палаты РФ, в 2015 году система ОМС потеряла 30,5 млрд руб. Средства были потрачены на деятельность страховых компаний-посредников, которые не выполнили свои обязательства, отмечали в палате. В конце 2017 года Счетная палата зафиксировала увеличение тарифов на ряд услуг, оказываемых больницами в рамках системы ОМС, на 26—39%.

Эксперты прочитали в словах спикера Совфеда желание вернуться к советской модели здравоохранения Фото: Илья Московец © URA.RU

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев говорит, что государство подает сигналы: реформа здравоохранения давно назрела. Недавно президент Владимир Путин предложил задуматься о софинансировании — то есть частично платной медицине. По его словам, за медицинские услуги может платить не только государство. В частности, президент считает необходимым определить, как и в каком объеме нужно оказывать медицинскую помощь бесплатно, а где — с привлечением пресловутого софинансирования.

А главный врач одной из частных медклиник в Москве, пожелавшего сохранить инкогнито, услышал в словах Валентины Матвиенко поддержку идеи возвращения к советской системе здравоохранения.«Однако система здравоохранения в СССР сильно отличалась от нынешней в России. Она носила тотальный характер и не имела столько региональных различий. Сейчас даже медицинская инфраструктура крайне неоднородна — например, как можно сравнивать по этим критериям Тюмень с Марий Эл или Ханты-Мансийск с Саратовом?» — пояснил он «URA.RU». Именно поэтому, говорит собеседник агентства, такие разительные отличия приведут к еще большему доминированию частных медицинских услуг.

«Понятно, что перемены неизбежны, — говорит Дмитрий Журавлев. — Однако пока нет ясности, что мы получим на выходе — полностью платную медицину, либо государственную, похожую на ту, что существовала в СССР. В то же время следует понимать, что переход на платную модель будет означать, что малообеспеченные россияне и средний класс прикажут долго жить».

По мнению Журавлева, многие россияне сегодня находятся в заблуждении, что уже давно лечатся платно:

«Все-таки зачастую флюорографию мы проходим в поликлинике по месту жительства, там же делаем прививки. При этом сдаем анализы в коммерческих лабораториях. Однако полностью перейти на платное здравоохранение люди не готовы, не потянут — и начнут умирать».

50% россиян пользуются платной медициной. Но даже они не готовы полностью оплачивать медуслуги, уверены эксперты Фото: Илья Московец © URA.RU

Журавлев указывает на то, что полностью коммерческая медицина может существовать только в странах с высоким уровнем жизни. «Взять хотя бы США. Да, там медицина платная, люди покупают страховки. Однако значительная часть этой страховки на самом деле дотируется государством. Условно говоря, ты платишь 500 долларов в месяц, но на эти деньги можешь даже рожать детей в прекрасном госпитале».

По данным ОНФ, число потребителей платных медицинских услуг в России возросло до 50%. Однако причиной резкого роста доли коммерческих услуг социологи считают не рост благосостояния пациентов, а недоступность бесплатной медицины.

Согласно данным ВЦИОМ, причиной отказа от государственных поликлиник 34% опрошенных называют проблемы в организации: огромные очереди, невозможность записаться на прием. 26% респондентов ссылаются на проблемы с врачами: недоверие к их компетенции, равнодушие, грубость и хамство. Всего в России насчитывается более 10 тысяч платных клиник, причем большая их часть расположена в Москве — свыше 1200, подсчитали эксперты компании MedAboutMe.