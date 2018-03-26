Элита в панике: «Жилье в Лондоне имеет весь истеблишмент России»

20:43 26 марта 2018 0

Великобритания заставила россияские элиты нервничать Фото: depositphotos.com © URA.RU

В понедельник, 26 марта, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о том, что Лондон подготовил ответ на химическую атаку в Солсбери и отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. В частности, он сообщил, что королевство готово предпринять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения.

«Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель — обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги», — заявил британский чиновник в ходе пресс-конференции в Таллине.

Лондон не сдается. За отравление Скрипаля решил наказать самых богатых россиян Фото: depositphotos.com © URA.RU

Заявление Уильямсона вызвало панику в элите. Об этом «URA.RU» заявил политолог Никита Исаев. По его словам, внешне представители российского истеблишмента «солидаризируются с руководством страны». «Однако на самом деле они понимают — их обкладывают со всех сторон. При этом попытки сбежать из страны и легализоваться за рубежом сегодня становятся все более и более призрачными», — отметил собеседник агентства.

Представители российской элиты, по словам Исаева, готовились к плохому исходу с самого начала скандала: «Великобритания действует очень последовательно и системно, а Москва не готова к переговорному процессу с мировым сообществом. Поэтому против нашей страны используются различные провокации. „Дело Скрипаля“ — яркий тому пример. Однако следует понимать, что применение подобных методов означает лишь одно — нас считают страной-изгоем», — заявил он «URA.RU».

Арест «сомнительного российского имущества» в Великобритании ставит Москву в неудобное положение, отмечает Аббас Галлямов: «Это тот самый неприятный случай, когда атаку на свои интересы нашим властям будет трудно выдать за посягательство на интересы России в целом. Так что к укреплению позиций режима по принципу „наших бьют“ это событие в отличие от высылки дипломатов не приведет». Эксперт считает, что эта новость вызовет рост недовольства среди владельцев зарубежной недвижимости.

«А это практически весь правящий российский истеблишмент», — резюмирует он.

В итоге, по мнению директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, действия Лондона могут приостановить права собственности для большинства российских бизнесменов, «решивших улизнуть от российского правосудия и отсидеться в тихой Англии». «В перспективе мы должны увидеть возвращение капиталов или, по крайней мере, прекращение их оттока в таком количестве», — сказал собеседник «URA.RU».

Отметим, что с начала 2018 года иностранные владельцы недвижимости и активов стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов должны давать объяснения британским госорганам о происхождении своего капитала. В случае, если документы не устраивают чиновников королевства, то сомнительную собственность берут под арест. Постановление на арест счетов выдает суд.