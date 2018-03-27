Следователь о ЧП в Кемерове: «99%: круг подозреваемых будет расширен»

17:52 27 марта 2018 0

Слухи вокруг трагедии ходят уже третий день Фото из паблика «Типичный Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте»

Кемеровская трагедия все больше обрастает слухами. Одни распространяют информацию о сотнях погибших, другие говорят о том, что власти обвинят во всем «стрелочников», а истинные виновники трагедии уйдут от наказания. О том, как на самом деле проходит расследование, кого следствие считает виновниками трагедии и какую ответственность могут понести региональные власти — «URA.RU» рассказал экс-замруководителя отдела криминалистики СК РФ по Северной Осетии Сергей Даниленко со ссылкой на собственный источник в следственной группе, которая ведет расследование кемеровской трагедии.

— Все последние дни СМИ пишут о причинах пожара. Звучат самые разные версии — от случайного поджога до проблем с проводкой. Какая версия о причинах пожара на данный момент все-таки является приоритетной?

— Завалы еще не окончательно разобрали, не получены окончательные заключения экспертов и специалистов по пожарной безопасности, поэтому в настоящее время отрабатываются несколько приоритетных версий произошедшего. В делах такой категории всегда присутствуют версии, которые подлежат обязательной разработке. Среди них — возгорание из-за технической неисправности, умышленный поджог и теракт. Эти версии будут отрабатываться в обязательном порядке. Приоритет останется за той версией, в пользу которой будет свидетельствовать большинство доказательств.

— Много говорят о том, что охранник ТЦ отключил пожарную сигнализацию, и это помешало организованно вывести людей во время пожара. Так ли это?

Пожарные не могли потушить пламя около суток Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— По имеющимся данным, стало известно, что пожарная сигнализация в ТЦ не работала с 19 марта. Если охранник что-то и отключал, то только сирену. На данный момент он имеет статус подозреваемого. Сейчас следователи как раз пытаются выяснить причину, почему сигнализация не работала, в том числе допрашивая этого охранника.

— Насколько критичным стало отсутствие пожарной сигнализации во время трагедии?

— Достаточно критичным. Когда начинается пожар, эта система должна запускаться в автоматическом режиме. Останавливаются эскалаторы, чтобы их можно было использовать, как лестницы для эвакуации. Происходит разблокировка эвакуационных выходов. Вентиляционная система начинает работать на вытяжку, высасывая из помещений едкий и ядовитый дым на улицу. Все это в совокупности серьезно увеличивает шансы людей на спасение. Если бы система была исправна, последствия пожара могли быть не такими масштабными.

— Кто в итоге считается основным виновником трагедии? Возбуждены ли уже какие-то уголовные дела?

— Уголовное дело по факту пожара было возбуждено незамедлительно. На данный момент сотрудниками Следственного комитета задержано пять человек. Среди них тот самый охранник, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился центр возгорания. Пока что все они находятся в статусе подозреваемых. Скорее всего, уже в самое ближайшее время им предъявят обвинения. Здесь налицо нарушения, связанные с халатностью.

Если появится информация, что у кого-то был умысел на причинение вреда гражданам или имуществу собственника, то действия этих лиц, естественно, будут переквалифицированы на более тяжкие составы преступления.

— Круг подозреваемых будет расширяться?

В самое ближайшее время пятерым задержанным предъявят обвинения: «Налицо халатность» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— 99% вероятности, что будет. Сейчас следователи изучают документацию по строительству, вводу в эксплуатацию и функционированию здания. Специалистам предстоит выяснить, насколько этот проект соответствовал строительным нормам с точки зрения безопасности и других требований. Если выяснится, что архитектор допустил критические нарушения, то, с большой долей вероятности, он будет привлечен к уголовной ответственности. Будут изучать и организацию-застройщика. Если окажется, что она использовала не те материалы, которые были оговорены в проекте (например, более дешевые с низкой противопожарной устойчивостью), то ее руководитель также станет подозреваемым. Наконец, проверят пожарную службу и строительный надзор, которые принимали проект (в МЧС уже заявили, что не согласовывали введение ТЦ «Зимняя вишня» в эксплуатацию — прим. ред.).

— Каков уровень ответственности муниципальной и региональной власти в этой трагедии?

— В целом, региональная и муниципальная власти, конечно, несут ответственность за все, что происходит на подведомственной им территории. В конкретном случае нужно смотреть, поступали ли в адрес властей сигналы о нарушениях при строительстве и в работе ТЦ. Если такие сигналы были, то для ответственных чиновников это может обернуться административной и даже уголовной ответственностью. Кроме того, если муниципальные власти принимали здание в эксплуатацию с нарушениями, то чиновник, подписавший соответствующие документы, также может понести наказание. Мэр города в данном случае несет скорее политическую ответственность: он отвечает за то, что не организовал работу своих подчиненных надлежащим образом и поставил на должности в контрольных подразделениях администрации не тех людей.

— Сейчас в соцсетях циркулирует самая разная информация о числе погибших. Сколько же их на самом деле?

Местные власти несут политическую ответственность за трагедию, уверены эксперты Фото: интернет-портал правительства Российской Федерации © URA.RU

— Следователь всегда озвучивает данные, актуальные лишь в определенный момент времени. Учет ведется по количеству трупов, найденных на данный момент. Сейчас речь идет о 64 телах. Однако работы еще ведутся, поэтому могут найти кого-то еще. Теоретически к ним могут прибавиться еще какое-то количество без вести пропавших (на данный момент, по данным следствия, без вести пропавшими числится еще 6 человек, штаб, созданный родственниками, дает цифру в 85 человек — прим. ред.). Смысла скрывать число жертв государству нет. Это ничего не дает кроме лишней напряженности. От родственников информацию все равно не скроешь.

— Кому может быть выгодно распространение ложной информации о числе жертв?

— Мне кажется, этим занимается праздная молодежь. Вместо того, чтобы направить свою энергию на помощь пострадавшим, они лишь нагнетают ситуацию. Снимают все на телефон, затем выкладывают в Сеть со своими комментариями.

Я видел от них слухи о том, что родственникам намеренно не выдают тела близких, чтобы утаить масштабы трагедии.

Однако на самом деле следователям сейчас просто нужно провести все необходимые экспертизы. На это может уйти до двух недель и даже больше.

— Много говорят о том, что с родственников берут подпись о неразглашении, прежде чем дают ознакомиться с телом. Это правда?

— В бланке протокола опроса может быть предусмотрена графа о том, что «ты предупрежден об ответственности за разглашение данных предварительного следствия». Это формальность, так же как и каждого свидетеля необходимо формально предупредить об ответственности за дачу заведомо ложных показателей или за отказ от дачи показаний.

Однако не может быть запрета на разглашение информации, которая не признается конфиденциальной. Следователь должен конкретно объяснить, какую именно информацию нельзя разглашать в интересах следствия, чтобы это не повлияло отрицательно на результаты расследования. Я сомневаюсь, что вы найдете хоть одного реального свидетеля, утверждающего, что у него отобрали специальную подписку, запретив распространять любую информацию, связанную с происшедшим. Об этом пишут лишь блогеры и другие непроверенные источники, чтобы попиариться за счет слухов об этой трагедии.