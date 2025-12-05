Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Челябинец с 13-летним сыном утонул во время рыбалки

05 декабря 2025 в 10:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Спасатели обнарудили тела отца и сына в полынье

Спасатели обнаружили тела отца и сына в полынье

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

На пруду «Песчаный» в Карталинском районе (Челябинская область) мужчина и его 13-летний сын, приехавшие на рыбалку, провалились под лед и утонули. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, их тела обнаружили в полынье.

«Обнаружены тела двух утонувших — мужчины 1976 года и мальчика 2012 года рождения. Спасатели Локомотивного поисково-спасательного отряда обнаружили тела в полынье, в ста метрах от берега, на глубине около двух метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. 

Там отметили, что семья приехала на рыбалку 4 декабря около 15 часов. Мужчина с сыном больше не выходили на связь. Друг семьи обнаружил их машину на берегу и забил тревогу.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал