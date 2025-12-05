В ХМАО на «трассе смерти» произошло трагическое ДТП
Сотрудники ГИБДД начали расследование случившегося
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В ХМАО на автодороге «Тюмень-Ханты-Мансийск», которую часто называют «трассой смерти», произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения двух иномарок погиб человек, еще трое получили травмы. Об этом URA.RU сообщи в окружном управлении полиции.
«На 584 км автодороги „Тюмень-Ханты-Мансийск“, 48-летний водитель „Mitsubishi Lancer“, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с „Renault Duster“ под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП пассажир „Renault Duster“ погиб, оба водителя и пассажир „Renault Duster“ получили травмы», — по сообщили в пресс-службе.
Авария произошла в пятом часу утра. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.
