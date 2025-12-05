Многодетную свердловчанку поймали с запрещенкой в такси — в свертке был мефедрон

Женщина приобрела запрещённые вещества через интернет (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Серовский районный суд Свердловской области направлено уголовное дело в отношении 27-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

По данным транспортной полиции, женщину задержали 13 октября во время рейда в Серове. «Во время оперативно-профилактического мероприятия 13 октября сотрудники транспортной полиции остановили в Серове автомобиль такси, в котором следовала женщина, подозреваемая в возможной причастности к незаконному обороту наркотиков. При личном досмотре в присутствии понятых в кармане ее куртки был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик N-метилэфедрон массой 1,78 грамма», — сообщили в ведомстве.

После задержания серовчанка пояснила следователям, что длительное время употребляет наркотики. По информации полиции, она рассказала, что заказала сверток через интернет за 7 тысяч рублей и поехала на такси в Краснотурьинск, чтобы забрать «закладку». В транспортной полиции уточнили, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за потребление наркотических средств, а также неоднократно — за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению четверых детей в возрасте от 2 до 10 лет.

Как установило следствие, двое старших детей обвиняемой находятся в Центре социальной помощи семье и детям в Серове. Еще двое младших, 2021 и 2023 годов рождения, живут с отцом и находятся у него на иждивении. По информации полиции, мать детей их не навещает. На момент задержания женщина была беременна пятым ребенком.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 228 УК РФ. В транспортной полиции отметили, что по делу проведены все необходимые экспертизы и допросы, после чего материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в Серовский районный суд. Суду предстоит дать правовую оценку действиям подсудимой.