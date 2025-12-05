Интерактивная обучающая платформа ММК отмечена сертификатом высокого качества

ММК получил награду за лучшую обучающую платформу Фото: АНО ДПО «КЦПК »Персонал"

Проект «Интерактивная обучающая платформа» Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК», Челябинская область) был удостоен Сертификата качества в рамках ежегодной премии Digital Learning. Этот документ официально подтверждает соответствие высоким стандартам в сфере цифрового обучения, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Сертификат качества — это знак, что мы на правильном пути. Созданная как ответ на вызовы цифровой трансформации, наша платформа эволюционировала в полноценную экосистему для развития и карьерного роста каждого работника», — рассказала замдиректора по стратегии и развитию АНО ДПО «КЦПК „Персонал“ Юлия Кочергина. Она добавила, что эта высокая оценка работы целой команды специалистов комбината.

Платформа создана для повышения уровня профессиональных знаний всех сотрудников компаний Группы ММК, ускорения адаптации новых работников на рабочих местах, а также для развития их профессиональных квалификаций. Единое цифровое решение для персонала объединяет процессы обучения, оценки компетенций и планирования карьерного развития. Интерактивная обучающая платформа (ИОП) функционирует круглосуточно и доступна сотрудникам с компьютеров и мобильных устройств.

