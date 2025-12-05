Еще в одном курганском округе объявили охоту на лис из-за угрозы населению

В Петуховском и Притобольном округах Курганской области объявили охоту на лисиц Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Петуховском муниципальном округе Курганской области разрешили отстрел лисиц из ‑за угрозы здоровью местных жителей и распространения болезней среди диких животных. Мероприятия по регулированию численности хищников пройдут с 3 декабря по 1 января 2026 года. Это следует из решения Управления охотничьего хозяйства Курганской области. В то же время в Притобольном округе потребовался отстрел и отлов енотовидных собак.

«Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: угроза возникновения болезней охотничьих ресурсов, угроза нанесения ущерба здоровью граждан охотничьими ресурсами, угроза нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания охотничьими ресурсами», — говорится в решении управления. В документе уточняется, что основанием для мер стали служебные записки специалистов ведомства и письмо главы Петуховского муниципального округа А.В. Волкова.

Под отстрел попадает лисица всех половозрастных групп. Отстрел и отлов будут вестись с подхода и из засады с применением охотничьего огнестрельного оружия, а также с использованием самоловов, капканов и механических транспортных средств. Добытые звери подлежат уничтожению в соответствии с законодательством России о ветеринарии.

Установлены предельные объемы на территории ряда охотугодий Курганской области. В Курганском государственном природном комплексном (ландшафтном) заказнике, в зеленой зоне города Куртамыш, в Звериноголовском охотничьем угодье ООО «Антей» Звериноголовского муниципального округа, а также в Петуховском охотничьем угодье Петуховского муниципального округа, закрепленном за Петуховской РОООиР, допустимый лимит добычи лисицы составляет по пять особей на каждую из указанных территорий.

Также управление охотничьего хозяйства Курганской области приняло решение о регулировании численности лисицы обыкновенной и енотовидной собаки во всех половозрастных группах в период с 3 декабря по 1 января 2026 года путем отстрела и отлова с использованием огнестрельного оружия, самоловов, капканов и механических транспортных средств; установлены лимиты добычи — до 5 лисиц и 5 енотовидных собак в зеленой зоне села Глядянское и до 5 лисиц и 5 енотовидных собак в Глядянском охотничьем угодье ОО «Общество охотников и рыболовов Притобольного района».