Пять челябинских школ получили «Знак качества» за высокое качество образования

Пять школ Челябинской области получили «Знак качества» за высокие образовательные стандарты. В их числе три школы Челябинска и по одной из Снежинска и Троицка, сообщила пресс-служба Федерального института оценки качества образования (ФИОКО).

«„Знаком качества“ за высокие образовательные стандарты в Челябинской области отменены гимназия № 80, лицеи №11 и № 31 (все находятся в Челябинске). Также гимназия № 127 в городе Снежинске и лицей № 13 в городе Троицке», — говорится на сайте ФИОКО.

Еще 11 школ Челябинской области отмечены «Знаком качества» за высокую культуру оценивания. Этот знак присваивается школам с высокой объективностью оценивания. Его получили гимназия №1 и православная гимназия во имя Святого Праведного Симеона Верхотурского Чудотворца Челябинска, гимназия № 18 и «Академический лицей» Магнитогорска, школа поселка Арчаглы-Аят Варненского района и другие.

