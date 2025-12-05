Пять челябинских школ получили «Знак качества» за высокое качество образования
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Пять школ Челябинской области получили «Знак качества» за высокие образовательные стандарты. В их числе три школы Челябинска и по одной из Снежинска и Троицка, сообщила пресс-служба Федерального института оценки качества образования (ФИОКО).
«„Знаком качества“ за высокие образовательные стандарты в Челябинской области отменены гимназия № 80, лицеи №11 и № 31 (все находятся в Челябинске). Также гимназия № 127 в городе Снежинске и лицей № 13 в городе Троицке», — говорится на сайте ФИОКО.
Еще 11 школ Челябинской области отмечены «Знаком качества» за высокую культуру оценивания. Этот знак присваивается школам с высокой объективностью оценивания. Его получили гимназия №1 и православная гимназия во имя Святого Праведного Симеона Верхотурского Чудотворца Челябинска, гимназия № 18 и «Академический лицей» Магнитогорска, школа поселка Арчаглы-Аят Варненского района и другие.
В этом году в Челябинской области в конце августа были открыты три новые школы, рассчитанные на четыре тысячи учеников. Школы открыты в 34-м микрорайоне, в 20-м микрорайоне. Еще одна школа открыла свои двери для учеников в Магнитогорске в 147-м микрорайоне.
