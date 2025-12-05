После драки со знакомым жительница ЯНАО впала в кому и скончалась
Мужчина получил свыше 10 лет колонии строгого режима
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Житель Губкинского (ЯНАО) в нетрезвом состоянии напал на знакомую и нанес ей не менее 20 ударов ногами в туловище, а также один удар кулаком в лицо. От полученных травм пострадавшая впала в кому. Женщина скончалась в реанимации через несколько дней, сообщили в пресс-службе следкома ЯНАО.
«Коллегия присяжных пришла к выводу, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год», сказано в сообщении регионального следственного комитета.
Трагедия произошла в ночь с 31 марта на 1 апреля 2025 года. Суд также взыскал с нападавшего компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней потерпевшей на два миллиона рублей. В пользу матери и сестры покойной женщины с убийцы взыскали по одному миллиону рублей.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!