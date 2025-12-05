Логотип РИА URA.RU
После драки со знакомым жительница ЯНАО впала в кому и скончалась

В Губкинском осудили мужчину, убившего знакомую
05 декабря 2025 в 10:03
Мужчина получил свыше 10 лет колонии строгого режима

Мужчина получил свыше 10 лет колонии строгого режима

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Губкинского (ЯНАО) в нетрезвом состоянии напал на знакомую и нанес ей не менее 20 ударов ногами в туловище, а также один удар кулаком в лицо. От полученных травм пострадавшая впала в кому. Женщина скончалась в реанимации через несколько дней, сообщили в пресс-службе следкома ЯНАО.

«Коллегия присяжных пришла к выводу, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год», сказано в сообщении регионального следственного комитета.

Трагедия произошла в ночь с 31 марта на 1 апреля 2025 года. Суд также взыскал с нападавшего компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней потерпевшей на два миллиона рублей. В пользу матери и сестры покойной женщины с убийцы взыскали по одному миллиону рублей.

