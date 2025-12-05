После драки со знакомым жительница ЯНАО впала в кому и скончалась

Мужчина получил свыше 10 лет колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Губкинского (ЯНАО) в нетрезвом состоянии напал на знакомую и нанес ей не менее 20 ударов ногами в туловище, а также один удар кулаком в лицо. От полученных травм пострадавшая впала в кому. Женщина скончалась в реанимации через несколько дней, сообщили в пресс-службе следкома ЯНАО.

«Коллегия присяжных пришла к выводу, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год», сказано в сообщении регионального следственного комитета.