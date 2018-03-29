Бензин подорожает и станет дефицитом

16:07 29 марта 2018 0

В ближайшее время россияне могут столкнуться с дефицитом бензина, предупреждают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне могут в ближайшее время столкнуться не только со стремительным ростом цен на бензин, но и с его дефицитом. Как утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты, уже к лету литр топлива подорожает, по оптимистичным оценкам, не менее чем на пять рублей, а в ряде регионов — исчезнет.

О дешевом бензине россияне могут только мечтать Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Накануне трейдеры предупредили Федеральную антимонопольную службу об угрозе роста цен на топливо. Оптовые цены на топливо почти достигли своего исторического максимума 2012 года. С начала марта стоимость топлива АИ-92 выросла на 7,84%, а АИ-95 — на 9,53%.

Совет по товарным рынкам, который объединяет трейдеров, торгующих нефтепродуктами в России, обвиняет нефтяные компании, создающие искусственный дефицит. По данным Совета, некоторые региональные АЗС уже столкнулись с нехваткой топлива — по этой причине вынуждены торговать в убыток или с минимальной прибылью. По информации «Аналитики товарных рынков», доходность сетей АЗС в Санкт-Петербурге стала отрицательной, в Москве — близка к критической.

Уже летом автомобильное топливо станет многим не по карману Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Как рассказал «URA.RU» доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов, основная опасность кроется даже не в росте цен на топливо, а в возможности возникновения его дефицита. «Свыше половины цены бензина — разного рода налоги и акцизы. Рост налоговой нагрузки (и тарифов естественных монополий) неизбежно приводит к росту цены на бензин», — отметил экономист. По его оценкам, сам по себе умеренный рост цены бензина — нормальное явление. «Цена просто подтягивается к европейскому уровню. Опасность представляют только резкие скачки, которые могут спровоцировать локальный дефицит», — резюмировал эксперт.

В 2017 году цены на бензин росли с опережением инфляции, напомнил «URA.RU» экономист Артем Ермолаев. «За год они увеличились, как следует из данных Росстата, почти на 7% (в среднем на 2,5 рубля). При этом официальный уровень инфляции составил меньше 3%. В нынешнем году ситуация, похоже, будет развиваться по еще более негативному сценарию», — утверждает собеседник агентства. По его словам, связано это в первую очередь с ростом акцизов. Правительство надеется за счет этого получить дополнительных 40 млрд рублей в бюджет.

Дефицит бензина может создаваться искусственно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При этом Ермолаев также не исключает возможности дефицита: «Понятно, что он может создаваться искусственно и только с одной целью — в очередной раз вздернуть цены».

Независимый экономический аналитик Дмитрий Адамидов сообщил «URA.RU», что в нынешней экономической ситуации экспорт нефти является более выгодным, нежели переработка и продажа внутри страны: «Именно поэтому нет ничего удивительного в том, что практически все компании стараются максимально работать на экспорт. Собственно говоря, никаких других причин для роста цен и не нужно. Вполне вероятно, что все и произойдет так, как говорят трейдеры, и бензин подорожает на 5 рублей за литр».

На строительство дорог нужны деньги — отсюда и высокие акцизы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Адамидов полагает, что исправить ситуацию могли бы, с одной стороны, более жесткие правила регулирования внутреннего рынка и штрафы, а с другой — активное внедрение биотоплива, где около 40% по объему занимает этанол. «Тем более что недавно было объявлено о разработке нового топлива, не требующего модернизации двигателей и дополнительных вложений в инфраструктуру. Однако пока биотопливо не слишком популярно — нефтяникам заниматься этим не хочется, а государство не желает снижать акцизы на этанол, идущий на производство топлива», — заключил эксперт.

Как пояснил «URA.RU» финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, по данным Росстата, цены на бензин в рознице в феврале 2018-го выросли на 6,2% по сравнению с прошлым годом, при этом потребительская инфляция за период составила лишь 2,2%.

Если акцизы летом будут повышены, а рубль так и не начнет укрепляться, то не исключен рост цен еще на 5-6% Фото: Paul Lowry/Flickr

«В целом рост не вызывает удивления. Так, ставки акциза на бензин повышены на 50 копеек за литр с 1 января 2018 года. Еще одно повышение состоится 1 июля 2018 года. Налоговым кодексом, к слову, предусмотрена индексация на инфляцию, т. е. 4%, или около 30 копеек за 1 литр бензина. По слухам, дополнительное финансирование требуется для развития дорожной инфраструктуры в Крыму, Калининграде, на Дальнем Востоке. Еще одним драйвером роста может быть валютная переоценка, так как рост цен на нефть в последнее время не ведет к укреплению рубля», — сказал аналитик.

Источник «URA.RU» в одной из крупных нефтяных компаний страны сообщил, что если акцизы летом будут повышены, а рубль так и не начнет укрепляться, то не исключен рост цен еще на 5-6% от текущего уровня.