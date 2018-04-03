В какие страны Евросоюза стало сложно оформить визу

17:54 03 апреля 2018 1

Политические разногласия России с Европой уже отражаются на туризме Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Португалия в преддверии открытия туристического сезона значительно упростила оформление виз для граждан России. Это произошло на фоне обострения отношений Москвы с Западом и большей частью европейских государств. Ряд послаблений уже вступил в силу. Основная новация касается сроков действия виз. Так, если раньше страна выдавала полугодовой «шенген», то теперь возможно получение годовой мультивизы. Кроме того, португальское посольство будет рассматривать заявки в трехдневный срок, ранее на это уходило, как минимум, в два раза больше времени.

Туристов из России сегодня ждут далеко не везде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Опрошенные «URA.RU» эксперты указывают на то, что политические разногласия внесли коррективы в туристические планы россиян. По словам руководителя сети туристических агентств «Розовый слон», члена президиума Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна, значительно увеличился срок выдачи виз в Италию и Испанию. «Если раньше на оформление визы уходило не более 10 дней, то сейчас — около двух недель. Эти изменения касаются практически всех стран, которые выслали дипломатов на фоне обострения отношений с Россией», — пояснил собеседник «URA.RU».

По его словам, о получении визы в Великобританию сегодня «можно забыть». Эксперты указывают на то, что получение британских виз для россиян всегда было нелегким процессом. Между тем количество посещений страны россиянами всегда было относительно высоким. По данным британской стороны, Россия входит в тройку лидеров стран, граждане которых посещают Британию чаще всего. За 2017 год британцами было выдано 154 тысяч виз для россиян.

«Об этом [поездке в Британию] даже не стоит сейчас и думать. Можно забыть об этом. Дело в том, что на оформление визы уйдет не менее двух месяцев. Достаточно сложно обстоит дело и с Германией», — пояснил Мкртчян.

Эксперт утверждает, что россиянам, желающим провести отпуск в Европе, следует ориентироваться на Кипр, куда фактически не требуется виза, и Грецию (на оформление визы уйдет не более пяти рабочих дней).

По словам главного редактора туристического портала «Турдом.ру» Дмитрия Даниленко, все зависит от того, имеется ли у страны, которую вы хотите посетить, сеть визовых центров в России или нет. «Например, для Греции, Италии и Испании действует единое шенгенское соглашение, они работают по одинаковым правилам. У этих стран есть визовые центры в РФ, поэтому попасть туда в качестве туриста даже сейчас возможно», — пояснил «URA.RU» Даниленко.

Основная проблема — увеличение срока оформления виз для туристов Фото: Pixabay.com

С ним соглашается председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев. «Сегодня визовые центры Франции, Германии, Чехии, Испании, Италии, Греции работают неплохо — оформление документов укладывается в среднем в сроке от трех до пяти дней. Специально никто для россиян препон не чинит — они явно не хотят терять туристов», — пояснил он «URA.RU».

В то же время он подтвердил, что «определенные сложности» наблюдаются с оформлением виз в Германию и Великобританию: «Надо понимать и то, что Англия и США не отдают оформление виз на аутсорсинг, работа ведется исключительно через консульства. На фоне дипломатического скандала ситуация, естественно, ухудшилась».

Впрочем, профессор Михаил Анипкин, уехавший на ПМЖ в Великобританию из Волгограда, рассказал «URA.RU», что две недели назад помогал оформлять визу по приглашению для своего друга. «Никаких проблем не было. Пока политика Великобритании такова, что простые российские граждане не должны испытывать проблем. Это подчеркивалось премьер-министром и другими официальными лицами неоднократно. Может, эта политика изменится в перспективе — не знаю», — пояснил собеседник агентства.

Власти США объясняют очереди за визой уменьшением количества работников дипмиссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Накануне пресс-секретарь американского посольства в Москве Андреа Калан сообщила, что уменьшение численности сотрудников дипмиссии США в России сильно повлияло на возможности по предоставлению визовых услуг. По ее словам, по закону Соединенных Штатов консульские работники должны проводить собеседования в большинстве случаев обращения за визой. Однако такие возможности оказались заметно сокращены с уменьшением числа сотрудников и закрытием генконсульства в Санкт-Петербурге.

В марте Великобритания в связи с делом об отравлении в Лондоне экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля объявила 23 российских дипломатов персонами нон грата и заморозила все контакты с Москвой на высшем уровне. Вслед за этим последовали зеркальные меры российской стороны, которая помимо высылки 23 британских дипломатов отозвала разрешение на открытие консульства Британии в Санкт-Петербурге и закрыла Британский совет в России. Позднее Москва заявила о намерении выслать дополнительно еще 50 британских дипломатов и сотрудников дипведомств. Позднее ряд стран ЕС, а также Норвегия, США, Канада, Австралия, Молдавия, Украина и некоторые другие также объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Британией.