Кремль придумал, как оценивать губернаторов после выборов

17:04 04 апреля 2018 0

Эксперты прогнозируют более интенсивную сменяемость губернаторов Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Полпредства будут «подстраховывать» регионы во время протестов, федеральный центр расширит свое присутствие на местах, а просчеты в экологической теме могут стоить губернаторам карьеры. К таким выводам пришли эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в своем традиционном докладе «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в марте 2017 года».

Протесты в Кемерово и Волоколамске показали, что региональные власти не справляются с мониторингом недовольства и не умеют адекватно реагировать на общественные волнения, говорится в докладе. «Вероятно, теперь во многих регионах реагирование на акции социального протеста станет не менее значимой задачей для внутриполитических блоков администраций, чем электоральное администрирование. Может усилиться и роль полпредств, которые будут „подстраховывать“ региональные власти в решении этой проблемы», — следует из текста рейтинга.

При этом после инцидентов в Волоколамске и Кемерове присутствие федеральных надзорных ведомств в регионах усилится, что скажется на политической ситуации в регионах в целом.

«В первую очередь это частично ограничит влияние губернаторов и представителей их команд на региональные бизнес-сообщества», — говорится в докладе.

В марте региональные власти показали, что не умеют адекватно реагировать на протесты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Адекватное реагирование региональных властей на протесты будет напрямую влиять на политические перспективы губернатора, рассказал «URA.RU» гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов. «Есть регионы, в которых протестные движения угрожают стабильности. Губернатор должен продемонстрировать, что он в состоянии вступать с ними в диалог, может сдерживать их распространение. Это будет критерием оценки его эффективности и его политических перспектив», — рассказал политолог «URA.RU». В тех регионах, где главам региона не удастся обеспечить стабильность, «дефицит гражданской власти будут заполнять силовики».

При этом отдельно докладчики выделяют экологическую тему, внимание к которой в ближайшее время станет «важной частью служебных обязанностей губернатора». «В последнее время именно экологические проблемы являются триггерами протеста в целом ряде регионов», — замечает Орлов.

Просчеты в этой области повыcят риски отставок. «Таким образом, вновь усиливается ответственность глав регионов, что в итоге может сделать более интенсивной их сменяемость», — говорится в докладе.

Последствия мартовских протестов вряд ли носят долгосрочный характер, считает политолог Андрей Колядин. «В нашей стране было много страшных ЧП, после каждого из которых внимание к разным аспектам безопасности возрастало. Однако через некоторое время все возвращалось на круги своя. Это как с ребенком, которого наказывают за плохие оценки, и он некоторое время после этого старается приносить из школы только пятерки. А потом все начинается по новой», — рассказал эксперт «URA.RU».

Наконец, докладчики отмечают, что важным фактором, влияющим на настроения региональных элит в апреле—мае 2018 году, станет ожидание перестановок в правительстве. «На некоторые регионы ротации в Кабмине могут повлиять непосредственно. Например, информация о замене главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева уже стала поводом для обсуждения возможных изменений во внутриэлитном балансе на Кубани», — говорится в докладе.

Протесты, организованные мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, в перспективе могут ослабить позиции свердловского губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В традиционном рейтинге губернаторов АПЭК за март первое, второе и третье места, как и всегда, достались мэру Москвы Сергею Собянину, главе Чечни Рамзану Кадырову и губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву.

Большинство изменений в рейтинге связаны с ходом президентской кампании и итогами выборов. Так, благодаря посещению региона Владимиром Путиным серьезно укрепились позиции губернатора Калининградской области Антона Алиханова (рост с 27-го на 22-е место), врио главы Самарской области Дмитрия Азарова (рост с 14-го на 11-е место) и главы Свердловской области Евгения Куйвашева (с 18-го на 16-е место).

Эксперты отмечают, что потенциальную угрозу для Куйвашева несет активность мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который организовал двухтысячный митинг, после того как в городе отменили прямые выборы. «Отмена выборов ослабляет позиции Ройзмана и создает мотив для долговременной борьбы. Вопрос лишь в том, сможет ли он создать элитную коалицию и включить в нее хотя бы некоторых депутатов гордумы. Если у него это получится — то позиции Куйвашева ослабнут. Если Ройзман останется изолированным игроком, то свердловский губернатор сохранит свое влияние», — говорит Орлов. Докладчики отмечают, что Ройзмана уже поддержали либеральные оппозиционные политики и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Менялись позиции и других губернаторов Большого Урала. Так, из-за того, что явка на президентских выборах оказалась выше ожидаемой, улучшили свое место в рейтинге губернатор Челябинской области Борис Дубровский (рост с 23-го на 18-е место) и пермский губернатор Максим Решетников (рост с 22-го на 19-е место).

Немного подрос и глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин — он переместился с 7-го на 6-е место. С 24-го на 23-е место передвинулась губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Среди коллег по УрФо максимальный рост в марте показывает губернатор Курганской области Алексей Кокорин Фото: Александр Кадников © URA.RU

Сильный рост показал и курганский губернатор Алексей Кокорин — он переместился с 69 на 62 место. «Есть губернаторы, у которых ожидались проблемы на выборах, но их не случились, из-за чего произошел компенсаторный рост», — объяснил Орлов.

Серьезное падение в марте показали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев: из-за протестов он упал с 10-го на 20-е место. Глава Марий Эл Александр Евстифеев переместился с 53-го на 64-е место после того, как стало известно, что госдолг республики вырос на 1 млрд рублей. Из-за неблагоприятного исхода голосования в регионе с 48-го на 54-е место упал глава Якутии Егор Борисов.

АПЭК составляет рейтинги губернаторов на основе мнения экспертного сообщества. В марте в опросе приняли участие 28 политологов, политтехнологов, медиаэкспертов, журналистов. Свои рейтинги агентство публикует ежемесячно.

АПЭК делят главы субъектов на три группы. Первые 20 лидеров регионов имеют «очень сильное влияние», следующие 30 — «сильное влияние» и остальные 45 — «среднее влияние».