«ВИА Суперстар» 1 ноября: кто победил в финале шоу

1 ноября прошел финал шоу «ВИА Суперстар» Фото: пресс-служба НТВ

1 ноября НТВ вышел финальный выпуск музыкального шоу «ВИА Суперстар!». За главный приз в этот раз боролись пять популярных групп. Каждый из коллективов на протяжении всего проекта показал все грани своих талантов. О том, как прошел последний выпуск шоу и кто победил — в материале URA.RU.

Правила шоу «ВИА Суперстар»

В каждом выпуске коллективы по очереди исполняют песни, а строгое жюри выставляет оценки. У судей есть три варианта оценки:

«Огонь» — это высший балл (2 очка);

— это высший балл (2 очка); «Фейерверк» — средний результат (1 очко);

— средний результат (1 очко); «Пшик» — провал (0 баллов).

Продолжение после рекламы

Участники шоу «ВИА Суперстар», кто выбыл в полуфинале

Группа «Лесоповал» попала в финал проекта Фото: пресс-служба НТВ

В финал «ВИА Суперстар» вошли пять групп. По результатам восьмого выпуска лидером стали «Поющие гитары», получив 63 балла. Второе место занял «Лесоповал» с 62 баллами, третье — «Динамит» с 61 баллом. Группе «Блестящие» поставили 59 баллов, и на пятой строчке оказалась группа Revoльvers, получив 58 баллов. Группа «Восток» с 54 баллами заняла последнее место и покинула проект.

Финальные выступления участников: битва за приз

«Лесоповал» — «Любовь уставших лебедей»

Группа «Лесоповал» для финала выбрала песню композитора Игоря Крутого «Любовь уставших лебедей». После этого выступления Лера Кудрявцева призналась, что жалеет о низких оценках, которые раньше ставила этой группе. Стас Пьеха поблагодарил «Лесоповал» за удовольствие, которое получил от их номера.

Сергей Соседов заявил, что музыканты из этой группы умеют подать каждую песню по-своему, и это у них отлично получается, независимо от жанра. «Лесоповал всегда удивлял и всегда валил наповал!» — заявил он. Ирина Понаровская тоже отметила качественное выступление группы., заявив, что даже не знает, какие баллы поставить.

«Блестящие» — «Обезоружена»

Группа «Блестящие» исполнила песню Полины Гагариной Фото: URA.RU

Группа «Блестящие» исполнила песню Полины Гагариной «Обезоружена». После выступления девушек Лера Кудрявцева отметила уникальность тембров каждой из участниц коллектива. Она отметила, что, несмотря на это различие, они звучат как единое целое. «Вы разноплановые, но работаете как команда, и это чувствуется», — сказала Кудрявцева.

Сергей Соседов и вовсе заявил, что «Блестящие» — самое большое открытие проекта. Он отметил, что они настолько профессионально поют, каждое их выступление в этом шоу было для него неожиданностью. Стас Пьеха тоже похвалил девушек за музыкальность. Ирина Понаровская назвала девушек настоящими артистами: «Энергетика ваша делает вас настоящими артистами. Певцов много, а артистов мало. Вот вы — артисты. Спасибо».

Revoльvers — «А зима будет большая»

Алексей Елистратов выбрал для финала песню Варвары Визбор «А зима будет большая». Его выступление настолько покорило жюри, что каждый из них высказал свое восхищение. Ирина Понаровская назвала это выступление фантастическим, заявив, что Елистратов превзошел все ее ожидания.

Однако она заявила, что ей не понравился его концертный костюм. Стас Пьеха похвалил певца за передачу эмоций в этой песне, но отметил, что ему в начале чуть не хватало низких нот.

Сергей Соседов назвал выступление Алексея трепетным, отметив, что в его голосе было «что-то очень искреннее, почти хрупкое». Лера Кудрявцева настолько была впечатлена выступлением, что назвала этот номер фантастическим. «Фантастический номер! На мой взгляд, одно из лучших выступлений за весь сезон. Просто фантастика!» — заявила она.

Продолжение после рекламы

«Динамит» — «Ты сделала из огня»

Группа «Динамит» поразила жюри своим выступлением Фото: пресс-служба НТВ

Группа «Динамит» вышла на финальную сцену с композицией Вадима Усланова «Ты сделана из огня». Понаровская, Кудрявцева и Пьеха заявили, что после этого выступления им не к чему придраться. Сергей Соседов подчеркнул, что голоса солистов настолько сливаются, что чувствует партнерство внутри коллектива.

«Голоса сочетаются идеально. Вы друг другу подходите не только как артисты, но и как партнеры. Вокально все выставлено идеально. Главное — не распадайтесь», — заявил критик.

«Поющие гитары» — «Я вернусь»

Выступление ВИА «Поющие гитары» в этот раз снова поразило членов жюри до слез. На сцене в этот раз был Евгений Броневицкий, и именно это тронуло Стаса Пьеху. Ирина Понаровская тоже заявила, что искренне растрогана этим выступлением. Она отметила, что гордится артистами. «Меня переполняет гордость. Как это было красиво. Фантастически музыкально», — заявила она.

Сергей Соседов отметил, что группа выбрала правильную для своего стиля песню, которая подчеркнула всю теплоту и мастерство ансамбля. Лера Кудрявцева добавила, что такие выступления оставляют след — и память, и вдохновение. После выступления участники ансамбля подарили Кудрявцевой, Понаровской и ведущей шоу Наташе Королевой по букету цветов.

Кто победил в шоу «ВИА Суперстар»