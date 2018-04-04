Депутаты Ямала делят посты коллеги-легенды. Перепасть может оппозиции

Ямальский парламент в среду, 4 апреля, отправил на пенсию вице-спикера Сергея Харючи. И только политик сдал мандат, как его коллеги начали делить вакантные посты. Освободились сразу две должности: вице-спикера и председателя комитета по госустройству.
Председатель ямальского Заксобрания Сергей Ямкин рассказал «URA.RU», что говорить о кадровых ротациях еще рано. Еще есть запас времени, чтобы перераспределить должности. «У меня есть еще два заместителя. Заседание комитета я и сам провести могу, если потребуется», — сказал Ямкин.
Инсайдеры подтверждают: кто займет освободившиеся места, пока не решено. «Никто не ожидал, что он уйдет так быстро. Решение было принято буквально перед внеочередным заседанием. Должен был быть один вопрос — это утверждение нового детского омбудсмена. Отставку Сергея Николаевича планировали не раньше заседания, которое будет 19 апреля», — говорят источники.
В кабинетах Заксобрания ЯНАО уже начали делить места и обсуждать кандидатов. Самый желанный пост — место вице-спикера. Источники говорят, что на него в первую очередь претендует заместитель председателя Елена Зленко. Однако второго заместителя Виктора Казарина пока со счетов никто не списывает. Все остальные тоже желают получить повышение и стать если не вице-спикером, то хотя бы просто заместителем.
А вот с местом председателя комитета по госустройству все намного сложнее. Источники уверяют, что заместитель Харючи на этом посту Людмила Иванова на повышение точно не пойдет. «Она слишком непредсказуемая и плохо поддается контролю», — говорят собеседники.
Другие два члена комитета — Марат Абдрахманов и Дмитрий Жаромских. Однако первый уже возглавляет комитет АПК, а второй — комитет по промышленности, замены на эти посты тоже нет.
В комитете остается только один свободный депутат. Это «справедливоросс» Валерий Степанченко. Однако собеседники уверены, что представителю оппозиции этот пост не доверят.
Аналогично и со всеми остальными депутатами ямальского парламента. Они либо уже имеют должности в других комитетах, либо представляют оппозицию.
Кандиатура на освободившийся мандат тоже пока не выбрана. Сергей Харючи был избран по одномандатному округу и представлял в Заксобрании Тазовский район. В пресс-службе Заксобрания пояснили, что скоро будут назначены довыборы депутата. Скорее всего, их назначат на осень, на единый день голосования.
Сам Сергей Харючи рассказал «URA.RU», что пока собирается поехать отдохнуть. А с осени он займется созданием в Салехарде научной организации по развитию оленеводства. Он уже обговорил идею с губернатором Дмитрием Кобылкиным и заручился его поддержкой в этом вопросе.
Сергей Харючи, напомним, личность, широко известная не только на Ямале, но и как минимум во всей «тюменской матрешке». Он начал работать в Заксобрании ЯНАО в еще в 1996 году. С 2000 по 2015 был возглавлял ямальский парламент. В последние годы был вице-спикером. Все эти годы он считался не только политиком, но и защитником интересов коренных народов Севера. В настоящее время он также является президентом Ассоциации оленеводов мира.