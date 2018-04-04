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04 апреля 2018
03 апреля 2018
02 апреля 2018
Главные новости Ямала
18:18  04 апреля 2018 1

Депутаты Ямала делят посты коллеги-легенды. Перепасть может оппозиции

Отставка Харючи застала всех врасплох: найти замену ему не успели
Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
Заседание Заксобрания ЯНАО 27 октября 2016, кресла, место, заксобрание янао, депутаты, пустые
После ухода Сергея Харючи в ямальском Заксобрании освободилось сразу две должностиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ямальский парламент в среду, 4 апреля, отправил на пенсию вице-спикера Сергея Харючи. И только политик сдал мандат, как его коллеги начали делить вакантные посты. Освободились сразу две должности: вице-спикера и председателя комитета по госустройству.

Председатель ямальского Заксобрания Сергей Ямкин рассказал «URA.RU», что говорить о кадровых ротациях еще рано. Еще есть запас времени, чтобы перераспределить должности. «У меня есть еще два заместителя. Заседание комитета я и сам провести могу, если потребуется», — сказал Ямкин.

Заседание законодательного собрания ЯНАО. Салехард, харючи сергей
Сергей Харючи подал в отставку раньше, чем ожидали коллеги
Фото: Иван Седов © URA.RU

Инсайдеры подтверждают: кто займет освободившиеся места, пока не решено. «Никто не ожидал, что он уйдет так быстро. Решение было принято буквально перед внеочередным заседанием. Должен был быть один вопрос — это утверждение нового детского омбудсмена. Отставку Сергея Николаевича планировали не раньше заседания, которое будет 19 апреля», — говорят источники.

В кабинетах Заксобрания ЯНАО уже начали делить места и обсуждать кандидатов. Самый желанный пост — место вице-спикера. Источники говорят, что на него в первую очередь претендует заместитель председателя Елена Зленко. Однако второго заместителя Виктора Казарина пока со счетов никто не списывает. Все остальные тоже желают получить повышение и стать если не вице-спикером, то хотя бы просто заместителем.

А вот с местом председателя комитета по госустройству все намного сложнее. Источники уверяют, что заместитель Харючи на этом посту Людмила Иванова на повышение точно не пойдет. «Она слишком непредсказуемая и плохо поддается контролю», — говорят собеседники.

Заседание законодательного собрания ЯНАО. Салехард, зленко елена, харючи сергей, ямкин сергей, депутаты
Елена Зленко — один из основных претендентов на место вице-спикера Заксобрания ЯНАО
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Другие два члена комитета — Марат Абдрахманов и Дмитрий Жаромских. Однако первый уже возглавляет комитет АПК, а второй — комитет по промышленности, замены на эти посты тоже нет.

В комитете остается только один свободный депутат. Это «справедливоросс» Валерий Степанченко. Однако собеседники уверены, что представителю оппозиции этот пост не доверят.

Аналогично и со всеми остальными депутатами ямальского парламента. Они либо уже имеют должности в других комитетах, либо представляют оппозицию.

Кандиатура на освободившийся мандат тоже пока не выбрана. Сергей Харючи был избран по одномандатному округу и представлял в Заксобрании Тазовский район. В пресс-службе Заксобрания пояснили, что скоро будут назначены довыборы депутата. Скорее всего, их назначат на осень, на единый день голосования.

XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, харючи сергей, день оленевода, кобылкин дмитрий
Сергей Харючи собирается заняться развитием оленеводства. Дмитрий Кобылкин идею поддержал
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сам Сергей Харючи рассказал «URA.RU», что пока собирается поехать отдохнуть. А с осени он займется созданием в Салехарде научной организации по развитию оленеводства. Он уже обговорил идею с губернатором Дмитрием Кобылкиным и заручился его поддержкой в этом вопросе.

Сергей Харючи, напомним, личность, широко известная не только на Ямале, но и как минимум во всей «тюменской матрешке». Он начал работать в Заксобрании ЯНАО в еще в 1996 году. С 2000 по 2015 был возглавлял ямальский парламент. В последние годы был вице-спикером. Все эти годы он считался не только политиком, но и защитником интересов коренных народов Севера. В настоящее время он также является президентом Ассоциации оленеводов мира.

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