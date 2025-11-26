Дом Топоркова был построен в 1888 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге обнародовали экспертизу проекта строительства нового офисного здания (ул. Чернышевского, 6), которое планируется возвести на месте исторического дома Топоркова 1888 года. Об этом свидетельствует анализ опубликованных документов.

Проект строительства реализует АО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области», учредителем которого выступает региональное министерство по управлению государственной собственностью области. В документах указано, что новое здание будет возведено с «нуля». Упоминание дома Топоркова в документации отсутствует.

Ранее участок, на котором расположен дом Топоркова, принадлежал ООО «Стройтех». Предпринимателем Максимом Пузанковым, который сейчас находится в бегах из-за уголовного дела о мошенничестве, предпринималась попытка снести здание. В 2019 году волонтеры сообщества «Том Сойер Фест» провели работы по восстановлению дома, но в начале 2024 года Пузанков вновь попытался его уничтожить. Благодаря усилиям защитников здания ситуация получила огласку на федеральном уровне, и снос был приостановлен.

