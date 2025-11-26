В ХМАО в конце недели придут морозы

В Югре в конце недели придут заморозки до -30 градусов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В города Югры в конце недели придут заморозки до -30 градусов. Об этом сообщается на портале Gismeteo.

«Сургут, 28 ноября, -30 градусов. 29 ноября -27. Небольшой снег. Нижневартовск 28 и 29 ноября, -31 градус», — сообщается на портале.