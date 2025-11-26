Логотип РИА URA.RU
В ХМАО в конце недели придут морозы

26 ноября 2025 в 12:03
В Югре в конце недели придут заморозки до -30 градусов

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В города Югры в конце недели придут заморозки до -30 градусов. Об этом сообщается на портале Gismeteo.

«Сургут, 28 ноября, -30 градусов. 29 ноября -27. Небольшой снег. Нижневартовск 28 и 29 ноября, -31 градус», — сообщается на портале.

В Ханты-Мансийске столбик термометра в выходные опустится до -27 градусов. В Нефтеюганске, Лангепасе и Когалыме похолодает до -31.

