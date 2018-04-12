19:45 12 апреля 2018 0

Мир замер сегодня в ожидании удара США по Сирии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ситуация вокруг Сирии продолжает нагнетаться. Весь мир замер в ожидании, нанесут ли США обещанный удар по территории охваченной гражданской войной страны. В четверг, 12 апреля, на Крит прибыли два самолета американской разведки. Как сообщает местный портал Lefimerida, самолеты приземлились в аэропорту Никос Казандзакис неподалеку от Ираклиона. Речь идет о моделях MC-12S EMARSS и MC-12W Liberty — именно они использовались во время операций в Афганистане и Ираке.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй соберет внеочередное заседание кабинета министров для обсуждения ответа Британии на предполагаемую химическую атаку в Сирии. Ожидается, что министры поддержат ее призыв присоединиться к военным действиям США и их союзников.

Россия же продолжает довольно сдержанно реагировать на выпады западных партнеров. «Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Тем временем российские корабли покинули сирийский порт Тартус — группа ВМФ России проводит у берегов страны учения с ракетными стрельбами.

Отважится ли Америка на удар по Сирии, как отреагирует Россия, действительно ли мир стоит на пороге ядерного конфликта — все сценарии самого тяжелого противостояния современности по просьбе «URA.RU» описали военные эксперты.

Россия промолчит

Как пояснил «URA.RU» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, скорее всего, США нанесут удар по второстепенным объектам в Сирии. «Полагаю, что давно анонсированный удар в конечном итоге все же состоится. Можно предположить, что американцы попытаются поразить те объекты, на которых нет российских граждан, российских военнослужащих. Они постараются сделать все, чтобы россияне не пострадали в ходе атаки», — считает эксперт.

Россия готова к агрессии со стороны США, утверждают военные эксперты Фото: wikimedia.org/Владислав Фальшивомонетчик

В таком случае Россия не будет отвечать США. «Наш военный ответ возможен только в том случае, если американские ракеты каким-то образом заденут нас. Если этого не произойдет, свой протест выразит лишь российский МИД», — отметил Литовкин.

В то же время, по его словам, у России в Сирии есть все силы для того, чтобы отразить американскую агрессию: «Наши зенитные комплексы „Панцирь“ эффективно сбивают „Томагавки“. Кроме того, там базируются наши установки С-300 и С-400».

Собьют ракеты

По мнению эксперта Российского совета по международным делам Антона Мардасова, российские военные могут показательно сбить несколько американских ракет. «При этом будет заявлено, что они представляли угрозу для населения Сирии или жизни российских военных. Этот шаг будет, скорее, демонстрационный. Обстреливать американские эсминцы, конечно, никто не будет», — уверен собеседник «URA.RU».

Он также не исключил, что после удара американцев по Сирии, если таковой все же состоится, Россия может обстрелять позиции так называемой сирийской оппозиции, противостоящей Башару Асаду. «Объяснить это можно тем, что Москва традиционно считает, что поддержка этим силам оказывается американской стороной», — подчеркнул Мардасов.

Затопят корабли

Половина Пентагона, которая наиболее воинственно настроена по отношению к России, уговаривает Дональда Трампа нанести удар по жилым кварталам Дамаска и военным инфраструктурным объектам, утверждает в беседе с «URA.RU» член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков.

«Эти силы хотят реализовать пресловутый „сценарий трусости“, они играют на том, что Трамп очень тщеславен, поэтому постоянно подстрекают его к более радикальным действиям против России», — пояснил эксперт.

По его словам, в случае масштабного нападения на Сирию, Россия будет вынуждена жестко ответить: «Мы не просто будем сбивать ракеты, но и уничтожать американские пусковые точки и топить их корабли».

Обменяются ядерными ударами

Самый страшный сценарий — это ядерный конфликт, признает в разговоре с «URA.RU» главный редактор журнала «Национальная оборона», представитель Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко. «Своими заявлениями и угрозами Трамп вышел за флажки. Ракетный удар по Сирии будет означать переход конфликта в принципиально новую фазу. Россия, конечно, ответит. Однако следующая фаза конфликта — это обмен ядерными ударами», — пояснил эксперт. По его словам, перестрелка не может продолжаться бесконечно, поэтому последний аргумент в случае обострения ситуации — применение ядерного оружия. На это Москва может пойти в том случае, если от американских ракет пострадают наши граждане.

Ядерный вариант — самый страшный сценарий развития сирийского кризиса Фото: depositphotos.com © URA.RU

«К сожалению, американская сторона ведет себя безответственно», — сказал Коротченко. По его словам, Запад словно подталкивает Москву к крайним мерам: «Однако они должны понимать, что в наших силах полностью уничтожить США».

Глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин подтвердил, что ядерный конфликт, в случае его начала, «обязательно уже сегодня перевернет весь глобальный мир». «Если Москва и Вашингтон все же схлестнутся в прямой войне, то последствия окажутся необратимыми. Кто-то нажмет красную кнопку, и ракеты полетят отовсюду — из специальных установок, из подводных лодок. Наши субмарины несут службу и у берегов Америки. Надо признать, что ограниченного, локального конфликта не получится. Волной снесет всех», — констатировал Жилин.