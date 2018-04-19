{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Медведева заставят поменять экономический блок правительства РФ. Фамилии
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 75,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:38  19 апреля 2018 0

Усманов испугался американских санкций из-за Telegram

Неудачная пиар-стратегия могла обрушить бизнес миллиардера
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
Усманов Алишер , усманов алишер
Алишеру Усманову принадлежат практически все российские мессенджеры и соцсети, конкурирующие с TelegramФото: сайт президента РФ kremlin.ru

Mail.ru Group отказалась от агрессивного продвижения своего мессенджера «ТамТам» на фоне борьбы Роскомнадзора с Telegram. Как сообщил «URA.RU» источник в холдинге, топорная работа маркетологов вызвала раздражение у владельца компании Алишера Усманова. В итоге, в Mail.ru Group решили вообще свернуть свою маркетинговую стратегию до тех пор, пока противостояние Роскомнадзора с Telegram не исчезнет из информационного поля.

Усманов посчитал, что поведение компании могло быть превратно истолковано на Западе: он боялся, что его начнут ассоциировать с российскими властями, которые объявили войну мессенджеру Павла Дурова.

На фоне обострения санкционной войны с Западом это грозило серьезными последствиями для бизнесмена.

Мессенджеры, клипарт. Москва, телефон, мессенджеры, мобильное приложение, tamtam
TamTam заявил о себе на фоне деградации у Telegram — и неудачно
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Напомним, 13 апреля — в день, когда суд вынес решение о блокировке Telegram в России, статьи о мессенджере «ТамТам» появились в ряде российских СМИ. В некоторых из них он позиционировался как альтернатива сервису Павла Дурова. Мессенджер Mail.ru Group действительно очень похож на Telegram по функционалу и интерфейсу. Как утверждали в пресс-службе «ТамТам», в этот день аудитория мессенджера за несколько часов выросла в десять раз.

Однако уже 16 апреля, когда Роскомнадзор начал бороться с Telegram, информационная политика «ТамТам» резко изменилась. На вопрос корреспондента «URA.RU», действительно ли мессенджер Mail.ru Group способен заменить собой Telegram, в пресс-службе «ТамТам» в этот день отвечали очень осторожно. «Устно мы такие вещи не комментируем, особенно с такой подачей. Это было бы очень некрасиво по отношению к Telegram и другим нашим конкурентам. Мы стараемся работать в условиях здоровой конкуренции и ни на кого лишний раз не набрасываться», — заявил «URA.RU» работник пресс-службы. Комментария о том, как в компании расценивают материалы, которые появлялись в СМИ, «URA.RU» оперативно получить не удалось, однако 19 апреля, по информации «Дождя», гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев разослал сотрудникам письмо, в котором призывал не привязывать продвижение «ТамТам» к блокировке Telegram.

Акция в поддержку Невьянской башни на проекте Россия-10. Екатеринбург, воздушные шары, ноутбуки, компьютеры
Усманов не раз заявлял, что выступает за активное развитие рунета, и даже выделял деньги на киберспорт
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Идея продвигать мессенджер в столь неудачное время связана с «казусом исполнителя», полагает глава агентства «Социальные сети» Денис Терехов. «Усманову попались глупые и неумелые маркетологи. Вряд ли решение продвигать мессенджер именно таким способом принималось на высшем уровне», — полагает эксперт.

Усманов чересчур перестраховывается, считает политолог и специалист в сфере интернет-коммуникаций Валентин Бианки. «Неумелое продвижение собственного мессенджера вряд ли могло стать весомым основанием для персональных санкций», — говорит эксперт.

Сам Усманов до сих пор сохраняет деловые отношения с Павлом Дуровым, напоминает Бианки. Предприниматель был в числе тех, кто инвестировал деньги в Telegram, когда в начале 2018 года Дуров вывел его на ICO.

Всероссийский форум "Россия страна возможностей", первый день. Москва, смотрит в телефон, киселев дмитрий, можно
Новые пользователи забудут о «ТамТам» уже через несколько дней
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Неудачным продвижение «ТамТам» было и с точки зрения пиара, заверил «URA.RU» исполнительный директор babyblog и специалист в сфере маркетинга Вадим Балдин. «Народ, конечно, похихикал, но в целом это было неэффективное решение. К продвижению малоизвестного продукта надо подходить системно, а не использовать ситуационный маркетинг», — заметил Балдин. Он утверждает, что количество новых пользователей «ТамТам» действительно могло вырасти на волне громкого инфоповода, однако уже через несколько дней о нем вновь забудут.

Напомним, Усманов давно известен вниманием к российскому сегменту Интернета. В свое время он приобрел популярные в России LiveJournal, «Одноклассники», «ВКонтакте», ICQ. В 2015 году появились новости, что Усманов готов инвестировать 100 миллионов долларов в развитие российского киберспорта.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров