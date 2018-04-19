Усманов испугался американских санкций из-за Telegram

19:38 19 апреля 2018 0

Алишеру Усманову принадлежат практически все российские мессенджеры и соцсети, конкурирующие с Telegram Фото: сайт президента РФ kremlin.ru

Mail.ru Group отказалась от агрессивного продвижения своего мессенджера «ТамТам» на фоне борьбы Роскомнадзора с Telegram. Как сообщил «URA.RU» источник в холдинге, топорная работа маркетологов вызвала раздражение у владельца компании Алишера Усманова. В итоге, в Mail.ru Group решили вообще свернуть свою маркетинговую стратегию до тех пор, пока противостояние Роскомнадзора с Telegram не исчезнет из информационного поля.

Усманов посчитал, что поведение компании могло быть превратно истолковано на Западе: он боялся, что его начнут ассоциировать с российскими властями, которые объявили войну мессенджеру Павла Дурова.

На фоне обострения санкционной войны с Западом это грозило серьезными последствиями для бизнесмена.

TamTam заявил о себе на фоне деградации у Telegram — и неудачно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Напомним, 13 апреля — в день, когда суд вынес решение о блокировке Telegram в России, статьи о мессенджере «ТамТам» появились в ряде российских СМИ. В некоторых из них он позиционировался как альтернатива сервису Павла Дурова. Мессенджер Mail.ru Group действительно очень похож на Telegram по функционалу и интерфейсу. Как утверждали в пресс-службе «ТамТам», в этот день аудитория мессенджера за несколько часов выросла в десять раз.

Однако уже 16 апреля, когда Роскомнадзор начал бороться с Telegram, информационная политика «ТамТам» резко изменилась. На вопрос корреспондента «URA.RU», действительно ли мессенджер Mail.ru Group способен заменить собой Telegram, в пресс-службе «ТамТам» в этот день отвечали очень осторожно. «Устно мы такие вещи не комментируем, особенно с такой подачей. Это было бы очень некрасиво по отношению к Telegram и другим нашим конкурентам. Мы стараемся работать в условиях здоровой конкуренции и ни на кого лишний раз не набрасываться», — заявил «URA.RU» работник пресс-службы. Комментария о том, как в компании расценивают материалы, которые появлялись в СМИ, «URA.RU» оперативно получить не удалось, однако 19 апреля, по информации «Дождя», гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев разослал сотрудникам письмо, в котором призывал не привязывать продвижение «ТамТам» к блокировке Telegram.

Усманов не раз заявлял, что выступает за активное развитие рунета, и даже выделял деньги на киберспорт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Идея продвигать мессенджер в столь неудачное время связана с «казусом исполнителя», полагает глава агентства «Социальные сети» Денис Терехов. «Усманову попались глупые и неумелые маркетологи. Вряд ли решение продвигать мессенджер именно таким способом принималось на высшем уровне», — полагает эксперт.

Усманов чересчур перестраховывается, считает политолог и специалист в сфере интернет-коммуникаций Валентин Бианки. «Неумелое продвижение собственного мессенджера вряд ли могло стать весомым основанием для персональных санкций», — говорит эксперт.

Сам Усманов до сих пор сохраняет деловые отношения с Павлом Дуровым, напоминает Бианки. Предприниматель был в числе тех, кто инвестировал деньги в Telegram, когда в начале 2018 года Дуров вывел его на ICO.

Новые пользователи забудут о «ТамТам» уже через несколько дней Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Неудачным продвижение «ТамТам» было и с точки зрения пиара, заверил «URA.RU» исполнительный директор babyblog и специалист в сфере маркетинга Вадим Балдин. «Народ, конечно, похихикал, но в целом это было неэффективное решение. К продвижению малоизвестного продукта надо подходить системно, а не использовать ситуационный маркетинг», — заметил Балдин. Он утверждает, что количество новых пользователей «ТамТам» действительно могло вырасти на волне громкого инфоповода, однако уже через несколько дней о нем вновь забудут.

Напомним, Усманов давно известен вниманием к российскому сегменту Интернета. В свое время он приобрел популярные в России LiveJournal, «Одноклассники», «ВКонтакте», ICQ. В 2015 году появились новости, что Усманов готов инвестировать 100 миллионов долларов в развитие российского киберспорта.