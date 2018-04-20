Налоговики Югры и Ямала ждут людей в черных масках

20:30 20 апреля 2018 0

В Тюменской области разворачивается «антиналоговая кампания» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Преследование начальника подразделения Федеральной налоговой службы в Тюменской области Тамары Зыковой может быть началом большой операции, развернутой ФСБ в «матрешке». Источники «URA.RU», знакомые с кабинетными настроениями как на юге области, так и в автономных округах, отмечают, что известие о задержании Зыковой встретили с тревогой ее северные коллеги. Не исключено, что «антиналоговая кампания» станет своего рода визитной карточкой нового руководителя РУФСБ Игоря Кочнева, выправляющего карму тюменским «чекистам» после скандала с бандой убийц в погонах.

С момента задержания Зыковой прошли сутки, но официальной информации, что происходит, нет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Спустя сутки после появления первых слухов о задержании главного налоговика Тюменской области Тамары Зыковой никакой официальной оценки произошедшему так и не дано. Телефон пресс-службы управления ФСБ поставлен на отбой, а в следственном управлении СКР по региону заявляют, что не имеют к истории с налоговиком никого отношения. Представитель УФНС Дарья Петренко, ответственная за работу с прессой, в разговоре с «URA.RU» утверждает, что никакой «свежей информации не появилось». Находится ли госпожа Зыкова на рабочем месте, собеседница агентства ответить не смогла.

Источник агентства в правоохранительных органах области отмечает, что в рамках оперативной работы проходят обыски. Не исключено, что уголовной статьей, которую могут предъявить налоговику, станет получение взятки в особо крупном размере. Ранее Зыкову упрекали в чрезмерном давлении на бизнес, из-за чего якобы тюменские предприниматели вынуждены были бежать в соседние регионы. Претензии озвучивались на достаточно высоком уровне — об этом в прошлом апреле в присутствии губернатора Владимира Якушева заявляла местный бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло.

Собеседник «URA.RU», близкий к налоговым органам ХМАО, утверждает, что в автономном округе цепочка событий пугающим образом повторяется. Меньше месяца назад местные предприниматели также публично обвинили налоговую службу в прессинге. Риторика прежняя — из-за давления фискалов из региона бежит бизнес. У протеста в Югре также есть официальное лицо — это Александр Худяков, директор правительственного завода МДФ, сумевший в суде отбиться от претензий ФНС на 300 миллионов рублей. Однако сразу после громких заявлений Худяков был уволен с поста руководителя госпредприятия.

«Дело же может обстоять таким образом: налоговики находят нарушения на пару сотен миллионов, а потом предлагают предпринимателю решить вопрос за гораздо меньшую сумму. И вот тебе и взяткодатель, и взяткополучатель», — объясняет инсайдер в беседе.

Эксперты, знакомые с работой российских силовых структур, отмечают, что вслед за Тамарой Зыковой служба безопасности действительно может заинтересоваться соседними регионами. Как отмечает экс-замруководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Северной Осетии Сергей Даниленко, новый руководитель РУФСБ по Тюменской области Игорь Кочнев будет прикладывать все усилия, чтобы подтянуть работу службы по тем направлениям, где у его предшественника были пробелы. Напомним, экс-глава управления Вадим Пятилетов был вынужден покинуть должность после скандала с бандой убийц, состоявшей из «чекистов» и терроризировавших предпринимателей.

Вслед за Тамарой Зыковой ФСБ может заинтересоваться соседними регионами Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Скорее всего, у вас что сейчас будет: предыдущий руководитель допустил много ошибок. Это и история с группой киллеров в погонах. И результаты работы комиссии из Москвы, когда вскрылись другие нелицеприятные факты. Пришел новый руководитель, и ему необходимо продемонстрировать свою эффективность. Исправить ту ситуацию по показателям, которая сложилась. Команда активизировать работу в ХМАО и ЯНАО поступит так или иначе, так как регионы находятся в ведении одного территориального подразделения», — комментирует ситуацию Даниленко в разговоре с «URA.RU».

Полковник ФСБ в отставке, председатель общественного совета при УМВД по Тюменской области Александр Петрушин призывает дождаться официального объяснения происходящих с Тамарой Зыковой событий. «Возбуждено ли уголовное дело? По какой статье? Где она (Зыкова — ред.) сейчас? Мы ничего этого не знаем. В ФСБ могут поступить по-разному. Могут заниматься сами, а могут передать в Следственный комитет. Одно могу сказать: ищите тех, кому это выгодно», — говорит эксперт в делах правоохранительных органов.

Это не первая громкая история с преследованием фискалов в Уральском федеральном округе. В 2017 году в СИЗО угодил руководитель Курганского управления налоговой службы Владимир Рыжук. Его обвиняют в получении взятки. В деле также замешан крупный бизнес.