15:30 26 апреля 2018 0

В аэропортах большинства стран мира (исключения — Россия, Индия, Сирия и другие) есть комнаты для курения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курительные комнаты возобновят свою работу в аэропортах России в преддверии чемпионата мира по футболу — 2018. Такой версией с «URA.RU» поделились отдельные эксперты и политики. Но есть предположение, что по окончании мундиаля, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, власти вновь поднимут вопрос о запрете курительных зон.

Слева — автор законопроекта, Сергей Боярский, сын актера и известный борец за права курильщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На этой неделе комитет по транспорту и строительству Госдумы РФ поддержал предложение разрешить в российских аэропортах зоны для курения и рекомендовал принять его в первом чтении. Автором инициативы выступил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Боярский. Депутат настаивает, что антитабачный закон пятилетней давности «был призван обеспечить равный доступ к благоприятной окружающей среде». Оппонентом Боярского выступил Минздрав РФ. Ведомство считает, что возвращение курительных зон на территорию российских аэропортов является нарушением Конституции РФ.

Сразу несколько экспертов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» предположили, что позицию Боярского укрепил и актуализировал приближающийся ЧМ-2018, который, по данным Ростуризма, соберет более 1,5 млн иностранных туристов.

Считается, что послабления вводят в преддверии ЧМ-2018, 11 городов которого связаны авиасообщением Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Думаю, такие разговоры были, что надо соответствовать международным стандартам», — считает эксперт в табачной отрасли, бывший генеральный директор отраслевой ассоциации «ТабакПром» Вадим Желнин. Эксперт уверен, что «нет никаких проблем, чтобы оборудовать в аэропортах зоны для курения и ввести небольшую плату за их использование», а антитабачный закон «борется не с курением, а с курильщиками», права которых «обладают меньшим приоритетом».

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев также не исключил, что возвращение курилок в аэропорты может быть связано с мировым турниром. В связи с этим, предположил эксперт, послабление может оказаться «временной мерой».

«Я не сторонник конспирологии, но в нашей стране возможно все, и, возможно, это сделано в преддверии чемпионата мира по футболу», — сказал и депутат Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия» Владимир Петров. Он также поддерживает инициативу о возврате курительных зон.

Табачные лоббисты не исключают, что «курилки» в аэропортах будут платными. Впрочем, получать прибыль можно и с рекламы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сам автор законопроекта, Сергей Боярский, утверждает, что разработка документа началась еще в 2016 году и не была связана с грядущим чемпионатом мира по футболу. В защиту своей инициативы Боярский общил «URA.RU», что она стала «реакцией на справедливый запрос общества об обеспечении равных прав как курильщиков, так и некурящих посетителей авиаузлов». Единоросс также пояснил, что курильщики позволяют себе нарушать закон, что чаще всего происходит в туалетных комнатах и комнатах матери и ребенка: «Мы опирались в том числе на данные ВЦИОМ, согласно которым 84% респондентов, 76% которых некурящие, выступили за возвращение курилок».

Несмотря на то, что законопроект даже не прошел первое чтение, в российских аэропортах уже готовы к его исполнению. В международном аэропорту Шереметьево заявили «URA.RU» о готовности вернуть курительные комнаты в закрытые зоны аэропорта «во благо всех категорий граждан». «Как показывает международная практика, большинство аэропортов оборудовано специальными изолированными комнатами для курения. К тому же, выступая за внесение поправок к закону, аэропорт Шереметьево первым разработал концепцию и стандарты курительных комнат в «чистых зонах», — пояснил начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис.