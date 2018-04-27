Что произошло с начальником налоговой службы Тюменской области?

12:30 27 апреля 2018 1

Тамара Зыкова заперта у себя дома. Никакой информации о том, в чем ее обвиняют, нет Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменская область не получила врио начальника управления Федеральной налоговой службы. Обязанности арестованной Тамары Зыковой попеременно исполняют ее заместители. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном управлении. Данная ситуация продолжается уже неделю: именно столько времени прошло с задержания Зыковой. Под давлением СМИ Центральному районному суду Тюмени пришлось признать, что главный налоговик региона взят под домашний арест. В неволе Зыкова проведет как минимум 2 месяца.

Ни расследующее дело УФСБ, ни суд, ни налоговики подробности уголовного дела, фигурантом которого стала Тамара Зыкова, не раскрывают. Одной из первых версий стало требование взятки от предпринимателей в обмен на отказ от административного давления. В обоих случаях называются астрономические суммы — 50 и 100 миллионов рублей. Среди якобы пострадавших от прессинга фирм упоминаются тобольские ООО «Континент» и «Глеон», подконтрольные местному предпринимателю Павлу Бойчевскому.

Сам бизнесмен обсуждать свои дела по телефону отказался, сославшись на необходимость консультации с юристами. В адрес Бойчевского направлен информационный запрос.

«Санта-Барбара» в компании «Сибторговощ»

Одна из версий — крупная взятка Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Другая гипотеза — разборки между родственниками Тамары Зыковой по поводу контроля над ООО «Сибторговощ». Фирмой ранее руководил муж главного фискала области Александр Зыков, который скончался в апреле 2017 года. Мать умершего бизнесмена считает, что сын госпожи Зыковой от предыдущего брака Дмитрий Клиросов вместе с партнерами взял на себя управление компанией, отстранив остальных претендентов. Руководитель налоговой службы при этом якобы мог поспособствовать внесению изменений в устав ООО, используя свое должностное положение.

Однако свою причастность к текущему расследованию ФСБ в руководстве ООО «Сибторговощ» официально опровергли.

Налоги Антипинского НПЗ

Тюменские фискалы могли провернуть хитрую схему с налогами Антипинского НПЗ Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Наиболее вероятная версия, которая обсуждается сразу в нескольких тюменских ведомствах, — манипуляции с налоговыми отчислениями Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ). Согласно гипотезе, управление ФНС смогло в кратчайшие сроки истребовать в казну недоимку от АНПЗ в размере более 500 миллионов рублей, за что трое руководителей инспекции получили премии с шестью нулями. Однако в последующем УФНС якобы вернуло заводу налог.

В пресс-службе группы компаний «Новый поток», куда входит Антипинский НПЗ, комментировать ситуацию отказались, предложив обратиться в правоохранительные органы. Заместитель генерального директора АНПЗ по взаимодействию с органами власти Геннадий Корепанов также воздержался от обсуждения. «В данном вопросе ничего комментировать не буду», — сообщил собеседник агентства.

Кто заменит Зыкову?

Мишустину предстоит выбрать замену Зыковой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как сообщил «URA.RU» официальный представитель УФНС России по Тюменской области Юлия Лобанова, преемник Тамары Зыковой в настоящий момент не назначен. На вопрос агентства, почему полномочия руководителя не принял заместитель, как обычно бывает в подобных случаях, собеседница ответить не смогла.

В пресс-службе Центрального аппарата налоговой службы о будущем тюменского подразделения с ходу говорить также затруднились. В ведомстве отметили, что единой механики назначения начальников в регионах не существует и решение «везде принимается индивидуально». На имя руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина направлен официальный информационный запрос.

Пресс-секретарь РУФСБ по Тюменской области, которое занимается делом Тамары Зыковой, Сергей Белашев, комментировать ситуацию отказался.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.