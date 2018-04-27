На закрытой вечеринке элита вспомнила, как хорошо было в 90-е

02:15 27 апреля 2018 0

Четверка отметила 27-летие в кругу друзей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Легендарный екатеринбургский «Четвертый канал» отметил 27-летие. Торжественное мероприятие по этому поводу — «Магия 27 кадра» — состоялось вечером четверга, 26 апреля, в музее архитектуры и дизайна УрГАХУ. Сюда собрались ключевые медиаперсоны города, постоянные герои телеканала — представители власти и бизнеса. Излишне официозным от этого вечер не стал, а после приветственного слова управляющей телеканала Элеоноры Расуловой: «Здорово, что пришли друзья к друзьям, давайте отдыхать!», — и вовсе превратился в дружеский ужин с программой.

Баринов — главное развлечение прошедшего вечера. Местами весело, местами скучно, но с отдачей и в пиджаке от Баскова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подготовка к праздничному вечеру заняла всего полторы недели. Поначалу подвел подрядчик, из-за которого не успели подготовить приглашения и стол. Найденные альтернативы, впрочем, оказались вполне достойными, а зазывающие гостей привычные конверты заменили бланки формата А4 с порядковым номером, печатью и подписью гендиректора: на вид — чистой воды стилизация под суровые 90-е, когда и появился канал.

Главным номером вечера был заявлен Баринов. Правда, как выяснилось в процессе, не Игорь Вячеславович — руководитель Федерального агентства по делам национальностей, а Андрей — пародист. Копировал юноша тоже вовсе не столичного чиновника, а эстрадного исполнителя Николая Баскова (певец, говорят, подарил пародисту пиджак, чтобы тот «дешевым видом» не портил имидж звезды) и других звезд российской и зарубежной эстрады. «Спасибо вам, спасибо мне, спасибо вам за то, что спасибо мне», — шутил «пародист на пике своей неизвестности» и непохоже изобразил Диму Билана.

Татьяна Мерзлякова тоже, впрочем, весело пошутила и пожелала «защищенности» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Попутно гостей развлекали кубы, в которых можно было почувствовать себя телеведущим, а также несколько фотозон. Тут же можно было пообщаться с профессиональными ведущими, старейшим из которых оказался Иван Иванов — он на канале с 2005 года. Всю неделю в эфире «Четвертого канала» появлялись работавшие здесь в разное время ведущие. Однако уже к вечеру четверга основатель телеканала Игорь Мишин из Екатеринбурга уже улетел, а тот же экс-ведущий Иван Лозовой еще не прилетел из Москвы.

Первым на праздник старейшего коммерческого телеканала Екатеринбурга пришел директор Цирка Анатолий Марчевский. Хоть сам он занял свой нынешний пост только в 1994 году, «Четверку» помнит со дня основания — 1991-го. «Самый мощный телеканал, конечно был. Да у меня все телесмотрение в то время на 50% было занято только „Четверкой“, сейчас в силу всех обстоятельств это от силы 10%», — признался депутат Заксобрания и почетный гражданин Екатеринбурга.

Старейший канал пригласил старейших же своих героев. Все они помнят, как зарождалась «Четверка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Через минуту к нему присоединились и два других мастодонта свердловского паблика и телеэфира: президент сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак и инвестор небоскреба «Высоцкий» Андрей Гавриловский. Первого тут же увели общаться, а второго уговорили поделиться воспоминаниями. «„Бабушкин комод“ (первый бизнес Гавриловского) мы раскрутили только благодаря „Четверке“. Можно сказать первоначальным капиталом, который позволил затем вырваться вверх, я отчасти обязан телеканалу. За эфиры мы расплатились своеобразно — обставили нашей мебелью одну или две студии», — признался строитель небоскребов.

Секретарь свердловской «Единой России» Виктор Шептий рассказал, как приехал в 1991-м из Белоруссии поступать в вуз и именно по «Четверке» смотрел новости с путча. «Только на четвертом и можно было посмотреть. На первом-то тогда показывали только „Лебединое озеро“», — объяснил политик.

Григорий Терентьев (на фото) вырос во времена Капиталины. Как и Лев Ковпак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вспомнили о своем знакомстве с «Четверкой» и представители «золотой молодежи».

— Григорий, Лев, вы, наверное, помните канал со времен Капиталины Великой и Ужасной? (плюшевая ворона вела детские программы на канале с 1994 года) — обратился я к бизнесмену Григорию Терентьеву и депутату Госдумы Льву Ковпаку.

— Помню с самого детства, после переезда в тогда еще Свердловск. Они еще в кабеле сначала вещали, — поделился Ковпак.

— Наверное тогда же, но честно, не вспомню, мало телевизор смотрю, — объяснил Терентьев.

Элеонора Расулова сразу задал тон вечеру — друзья пришли к друзьям. И все тут же расслабились Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все гости в этот момент отвлеклись на поздравление первого вице-губернатора Алексея Орлова. Тот уехал в командировку в Ялту и записал видео, в котором пожелал «творческих успехов, объективности и новых звезд на небосклоне». От имени Орлова каналу подарили картину Александра Ремезова «Солнечный день». Самыми статусными «живыми» гостями вечера оказались главная дива свердловского правительства, министр инвестиций Виктория Казакова и директор департамента информполитики региона Александр Иванов. Поздравление чиновницы звучало дружески и тепло, а вот ее коллега не избежал намеков и пожеланий, о которых говорит уже не первый год.

«Я вырос на Шеремете (новости „9 с половиной“) и „Четвертом канале“. Они подарили мне новости, какими те должны быть на самом деле. Сегодня благодаря новому директору „Четверка“ жива и развивается. И настает постепенно время меньше думать о госзаказах и больше смотреть в сторону нашего рынка, привлечения спонсоров, которые сегодня есть и среди гостей. Желаю огромных зарплат всем ребятам — журналистам, операторам и ведущим. Спасибо вам всем. Будем вместе совершать подвиги в рейтингах, которые мы с вами просматриваем уже каждый день», — выступил Иванов, погрузив пришедших медиаменеджеров в тяжелые раздумья.

Победитель «Дакара» квадроциклист Сергей Карякин (слева) все чаще появляется на светских раутах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тем, впрочем, вполне хватало задумчивости и без того. Директор «Студии 41» Владимир Злоказов и его коллега с ОТВ Антон Стуликов что-то серьезно обсуждали с окружающими. Последний недавно стартовал с новым инфошоу и не расстраивается гуляющим по рынку слухам о своей отставке, а вот городской телегуру выглядел серьезным и сосредоточенным. Оно и понятно — ОТВ уже получило 21-ю кнопку в списке обязательных к трансляции телеканалов, а вот «41-му» придется воевать с «Четверкой», АТН и даже «Крик ТВ» за появляющуюся 22-ю кнопку.

В это время со сцены донеслись шутки от омбудсмена Татьяны Мерзляковой, которым посмеялись только расслышавшие их первые ряды. «А она юмористка», — шепнула рядом стоящая дама своей подруге. «Не зря на [актера Сергея] Светлакова похожа», — поиронизировала ее спутница. «Если кто и захочет однажды убить канал, то знайте, вы убиваете бренд Свердловской области. А каналу я пожелаю защищенности и всегда оставаться со своим зрителем», — резюмировала омбудсмен.

Самым статусным гостем вечера оказалась министр инвестиций Виктория Казакова (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Развлекавший гостей иллюзионист, тем временем, простым вращением кисти собирал кубик Рубика. «А вот у нас бюджет свердловских также поди формируют», — пошутил кто-то из гостей. Директора ДИПа Иванова фокусник попросил загадать карту, которую замешал в колоду и спрятал в пиджак, чтобы затем достать из собственного телефона. Иванов изобразил удивление и снова получил ироничный комментарий от спутников: «Вот так вы и с выборами — тасуете, тасуете, а все равно достаете всех старых, прежних».

Со сцены к тому времени с пожеланиями «счастья, процветания и всего самого наилучшего» выступили владелец салона красоты имени себя Владимир Мотчаный (салон хоть и появился раньше «Четверки» — потом долгое время сотрудничал с телеканалом) и актриса шоу «Уральских пельменей» Юля Михалкова. Вечер оказался быстрым и наобщавшиеся друг с другом гости постепенно разошлись уже через два часа после начала торжества.