Кто из уральцев получит место Ямпольской после ее ухода в кабмин

06:36 03 мая 2018 0

В случае ухода Елены Ямпольской в минкульт, ее депутатский мандат получит тот, кого определит руководство «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Девять уральских политиков претендуют на мандат депутата Госдумы Елены Ямпольской в случае ее вероятного назначения в министерство культуры РФ. Все они занимают места с четвертого по двенадцатое включительно в едином списке кандидатов «Единой России» от Челябинской и Курганской областей на выборах 2016 года, передает корреспондент «URA.RU».

Депутатами Госдумы по этому списку, напомним, стали главный редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская, глава Макушинского района Курганской области Василий Шишкоедов и действующий челябинский парламентарий Дмитрий Вяткин. Следующими идут спикер Курчатовского райсовета Челябинска Вячеслав Ершов, депутат Курганской облдумы Игорь Меньшиков, депутат Калининского райсовета Челябинска Наталья Баскова, председатель челябинского регионального отделения Всероссийского общества глухих Евгений Безруков, врач анестезиолог-реаниматолог Курганской облбольницы Дмитрий Астафьев, гендиректор челябинского медиахолдинга ЗАО «ИД Гранада пресс» Сергей Филичкин, южноуральский фермер Айдархан Карсакбаев, гендиректор ООО «Завод СпецАгрегат» Евгений Субачев и руководитель челябинского регионального отделения «Опоры России» Артем Артемьев.

Вячеслав Ершов (слева) — первый претендент на вакантный депутатский мандат по уральскому списку «ЕР» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидер южноуральского регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш подчеркнул, что пока этот вопрос даже не обсуждается, поскольку Елена Ямпольская является действующим депутатом и эффективно помогает решению проблем региона в Госдуме.

Один из источников «URA.RU» в партии власти рассказала, что президент «Опоры России» челябинец Александр Калинин хлопочет за своего земляка Артема Артемьева. Однако до него так много претендентов, что не удастся всех убедить отказаться от мандата. Например, отца Вячеслава Ершова называют другом Владимира Мякуша, и он, наверняка, похлопочет за сына. А Наталья Баскова — двоюродная сестра председателя комитета по госстроительству и законодательству Госдумы РФ Павла Крашенинникова.

Сам Вячеслав Ершов заявил, что специально не следит за слухами о депутате Госдумы. «Я даже не задумывался на эту тему. Если вдруг кто-то их списка и сложит полномочия, решение о передаче мандата будут принимать руководители области и города. Я, как член команды, приму любое решение. Сейчас больше занят подготовкой к предстоящим [осенью 2019 года] выборам в райсоветы», — заверил спикер Курчатовского райсовета.

Еще до выборов в Госдуму-2016 Елену Ямпольскую часто стали видеть в окружении президента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вероятное назначение Елены Ямпольской в министерство культуры РФ стали обсуждать после того, как она неожиданно возглавила объединенный список кандидатов в Госдуму от Челябинской и Курганской областей на выборах в Госдуму. Москвичка к тому моменту была известна, как редактор газеты «Культура», редактор книги «Несвятые святые» Архимандрита Тихона (Шевнунова), которого называют духовником президента. В парламенте Елене Ямпольской прочили место председателя комитета по культуре, однако депутат стала первым зампредом комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Тогда ньюсмейкеры объясняли, что это временная позиция, до ее перехода в правительство РФ.

Действующий кабмин автоматически уходит в отставку в день инаугурации президента, 7 мая. После этого главе государства простоит утвердить новый состав правительства. По информации «URA.RU», режиссер Никита Михалков активно лоббирует Елену Ямпольскую на пост министра культуры РФ. Она может стать замминистра, если ведомство возглавит другой претендент на должность — экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков. Его кандидатуру, по некоторым данным, продвигают близкие к кабмину либеральные группы, бизнесмен Роман Абрамович и пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. Если же Владимиру Мединскому удастся сохранить должность министра культуры, то Елена Ямпольская останется в Госдуме.