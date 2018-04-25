Министром культуры России станет Капков или Ямпольская

16:23 25 апреля 2018 1

Сохранение главы Минкульта Владимира Мединского маловероятно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За несколько дней до формирования нового правительства ведутся консультации с возможными претендентами на министерские портфели. Источник в окружении экс-главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова сообщил агентству, что его кандидатуру рассматривают на место главы Минкульта Владимира Мединского. Эту информацию подтвердил источник «URA.RU» в аппарате правительства. По словам собеседников, Капкова лоббируют либеральные группы, близкие к кабмину, и бизнесмен Роман Абрамович. Кандидатуру Капкова также активно поддерживает пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

Москвичи благодарят Сергея Капкова за столичную культурную революцию десятых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сохранение поста за Владимиром Мединским — маловероятно, считают опрошенные агентством эксперты. Виной всему негативный шлейф, который тянется за нынешним министром, отмечает директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин: «Мединский относится к числу главных аллергенов в правительстве. У него шансов остаться в новом Кабмине гораздо меньше 50%».

Фигура, которая придет ему на смену, зависит от того, каким будет выбран основной идеологический курс на предстоящий президентский срок. Капкова могут рассматривать в случае, если запрос власти поменяется и патриотический вектор сменится на либеральный, полагает руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Как вы помните, при Капкове в Москве появился крупнейший центр современного искусства „Гараж“, поддержку получили программы, связанные с новейшими творческими решениями», — напоминает эксперт.

В случае, если нынешний идеологический курс будет сохранен, то главой Минкульта станет продолжатель политики Мединского, чья фигура будет отражать интересы патриотически настроенной части российского истеблишмента. К этому сценарию склоняется Салин. «Именно поэтому Мединский в рамках защитной стратегии демонстрирует свою приверженность к идеалам силовой патриотической корпорации», — отмечает эксперт. (Подробнее об том, как Мединский борется за свое сохранение, «URA.RU» писало ранее). По словам политолога, будущим министром скорее всего в таком случае станет функционер, выходец из творческой среды.

У режиссера Никиты Михалкова свои планы министерский портфель Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как рассказал собеседник агентства, близкий к Минкульту, активно своего кандидата лоббирует режиссер Никита Михалков. «Сам он не претендует на эту должность, так как не хочет прощаться со своим нынешним положением ментора, но продвигает свою креатуру — [главного редактора газеты „Культура“ Елену] Ямпольскую», — отметил собеседник «URA.RU».

Елена Ямпольская с 2016 года занимает должность зампредседателя комитета по делам национальностей в Госдуме. Автор нескольких книг о театре, также редактор книги «Несвятые святые» Архимандрита Тихона (Шевнунова) [СМИ называют его духовником президента]. Но как рассказал агентству на условиях анонимности член Совета по культуре при президенте, против кандидатуры Ямпольской могут выступить либерально настроенные деятели культуры и искусства: «Выбирая между Ямпольской и Капковым, они, естественно, выберут второго. И к ним могут прислушаться. Потому что на недавних выборах президента они активно выступали за главного кандидата, многие были доверенными лицами Владимира Путина», — рассказал он.

Ранее в СМИ среди возможных кандидатов на пост главы Минкульта также называлась кандидатура начальника управления президента по общественным проектам Сергея Новикова. Но сейчас эта версия не актуальна, подтвердили агентству источники, близкие к правительству.

Деятели искусства серьезно побаиваются взглядов Елены Ямпольской на то, какой должна быть российская культура Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По информации агентства, в среду, 25 апреля, президент встретится с главой Союза театральных деятелей Александром Калягиным. Источник в окружении режиссера не исключил, что во время разговора также может возникнуть вопрос о фигуре будущего главы Минкульта.

Капков руководил Департаментом культуры Москвы с 2011 по 2015 год. С его именем связывают возрождение столичных парков и пешеходных зон (единый городской стандарт благоустройства парков культуры и отдыха привел к тому, что посещаемость парков за два года выросла почти в 2 раза и достигла 19 млн человек). Он также сменил руководство ряда московских театров. При нем Олег Меньшиков был назначен художественным руководителем театра им. Ермоловой, Григорий Папиш — директором Московского театра кукол, Кирилл Серебренников — художественным руководителем театра им. Н. В. Гоголя, Ирина Апексимова — директором театра Романа Виктюка.