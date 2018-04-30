Что ждет русских жен ИГИЛовцев в тюрьмах Ирака

18:52 30 апреля 2018 0

Перед Россией стоит дилемма, от которой зависит судьба 57 российских жен террористов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Власти Ирака приговорили 19 россиянок к пожизненному заключению за связь с радикальными группировками в сирийской войне. По данным правозащитников, судебного решения ожидают еще как минимум 38 гражданок РФ. Станет ли Россия вызволять их из тюрьмы? Как они попали на фронт, чем там занимались и почему российским силовикам необходимо изучить их психологию, рассказали эксперты, опрошенные «URA.RU».

Россия обязана потребовать экстрадиции своих граждан, считает журналист, Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Максим Шевченко. «Даже если они виноваты, надо чтобы все равно они отбывали наказание на территории Российской Федерации. Я не верю, что эти женщины участвовали в убийствах и подготовке терактов. Максимум их мужья, возможно, это делали. Конечно, они виноваты, они нарушили ряд статей российских, но эти статьи не предусматривают пожизненное заключение, тем более такое жестокое», — говорит он.

Женщины могли вести хозяйство и активно участвовать в боевых действиях Фото: Нина Калинина © URA.RU

Шевченко сказал, что занимался этой темой и выяснил, что, как правило, это «матери с маленькими детьми». Он усомнился, что женщина с детьми может быть членом вооруженного формирования, но заявил, что если данные факты доказаны, то Ирак должен предоставить соответствующую информацию. «Их ждут мучения и страшное времяпрепровождение до конца дней своих», — говорит журналист.

По данным эксперта по ближневосточному региону, политолога Маиса Курбанова, в иракских тюрьмах обеспечены человеческие условия содержания. «В современном Ираке духовные лидеры оказывает большое влияние на все, что происходит в стране, а по исламским законам содержание в тюрьме не может быть страшным, тем более для женщин», — уточнил Курбанов. По его словам, сейчас там действует шариат, который считается одним из самых гуманных сводов мусульманских, религиозных и юридических правил. И нынешние духовные лидеры стараются следить, чтобы власть не нарушала права человека.

Правозащитник, руководитель программы «Противодействие фабрикации уголовных дел об исламском экстремизме в России» ПЦ «Мемориал» Виталий Пономарев заявил, что, судя из контекста сообщений, женщины не являлись участницами боев. «Почему судили — понятно. Речь шла о членах семей тех, кто туда ехал участвовать в боевых действиях на стороне исламистских структур. За что конкретно их судили — доступа нет к материалам. Возможно, просто за их присутствие там или то, что кто-то кому-то готовил еду и находился на этой территории. Помогал мужу, может кто-то более активно», — считает он.

Вопреки мнениям правозащитников, эти женщины могли принимать активное участие в вооруженном конфликте. По словам Маиса Курбанова, когда женщин приглашают в ИГИЛ (террористическая организация, запрещена на территории РФ — прим. ред.), им обещают лучшие условия жизни. Выдают паспорта, обеспечивают хорошие условия, а потом начинается реальная жизнь. «Они туда приехали, и началось другое воспитание — зомбирование», — подчеркивает Курбанов.

«Их подключают к боевым действиям, учат воевать против тех, кто хочет поставить их на место: против Ирака и Ирана, простив Башара Асада, против России, против тех, кто мешает им строить свое террористическое государство. Естественно, они проигрывали, мужчин убивали, а женщины думали, что их сразу же отпустят, но мы знаем, что существует женские батальоны, которые сражаются не хуже мужчин. Они думали, что уйдут к своим детям, и никто их не найдет и нечего им не предъявят», — говорит политолог.

Причастные к терроризму лица должны понести суровое наказание, а в какой именно тюрьме они будут отбывать срок, всего лишь вопрос «причастности», говорит юрист и правозащитник Владимир Комсолев. «Да, конечно, для меня очень неприятно, что это гражданки России, но факт доказан», — говорит он.

Властям необходимо понять, как террористы зомбируют женщин Фото: depositphotos.com © URA.RU

Адвокат напомнил, что между РФ и Ираком подписано соглашение о борьбе с терроризмом и заявил, что не верит в то, что россиянок могут экстрадировать после совершения террористических преступления в другой стране. «Терроризм же носит характер широкий. Это не обязательно, чтобы они закладывали бомбы. Возможно, они были в составе группировки, которые способствовали закладыванию, либо поставке оружия. Факт экстрадиции возможен, но маловероятен. В рамках закона он рассматривается, но то, что их передадут обратно в Россию, я очень сомневаюсь», — заявляет Комсолев

Курбанов считает, что иракские власти приняли решение о пожизненном заключении, потому что уверены, что эти женщины владеют террористическими навыками и могут распространять эти знания другим людям. Он заявляет, что их психология изменена, и они скорее всего больше никогда не смогут жить нормальной жизнью. «Но Россия может потребовать этих женщин от Ирака, и привезти их на Родину, где будут проводиться психологические работы, чтобы понять, как их завербовали, почему они пошли на этот шаг, чтобы предотвратить подобное в будущем», — уточнил эксперт по Ближнему Востоку.