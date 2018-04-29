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29 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:28  29 апреля 2018 0

Суд в Ираке приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению

Египет, отдых туристов, хиджаб, шахидка
Россиянкам в Ираке грозит смертная казнь или пожизненное заключениеФото: Нина Калинина © URA.RU

29 апреля Иракский уголовный суд вынес приговор 19 россиянкам. Женщины приговорены к пожизненному заключению за обвинение в связи с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, запрещенная в России). Сообщает об этом иракский телеканал Al Sumaria.

На данный момент детали судебного разбирательства не оглашены. Известно, что ранее МИД РФ сообщал, что, в случае установления российского гражданства подсудимых, они будут обеспечены адвокатами и смогут подать апелляцию.

«Посольство РФ в Багдаде и генконсульство РФ в Эрбиле внимательно отслеживают ситуацию с находящимися под стражей россиянками и их детьми, — приводит RT слова официального представителя МИД Марии Захаровой. — Были установлены рабочие контакты со всеми ведомствами, которые имеют отношение к данному вопросу, которые помогли понять корень проблемы. Поскольку во время следствия доступ иностранных дипломатов, в том числе российских, был запрещён, приступить к идентификации людей, которые заявили о своём гражданстве, можно будет в конце апреля — начале мая. То есть по окончании следствия и вынесении приговора».

Напомним, более 60 россиянок, против которых выдвинуты различные обвинения (незаконное пересечение границы, сотрудничество с запрещенной организацией ИГ), ждут суда в Ираке. Женщинам может грозить пожизненное заключение или смертная казнь. Вместе с ними решения суда ждут дети. Малыши до трех лет находятся в тюрьмах с мамами, дети постарше распределены в приюты.

Виктор Жуков
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