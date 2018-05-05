13:57 05 мая 2018 0

Премьер Дмитрий Медведев завершает свой первый срок на этом посту Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В понедельник, 7 мая, завершится первый премьерский срок Дмитрия Медведева. За шесть лет глава правительства неоднократно становился главным героем СМИ, а его фразы частенько превращались в крылатые выражения и взрывали Рунет. Компания «Медиалогия» специально для «URA.RU» составила рейтинг самых ярких событий с участием Дмитрия Медведева. Измеритель ранжировал сообщения о премьере, отметив частоту их упоминания и заметность в СМИ: каждая новость получила свой индекс. Чем глава кабмина запомнился в свой первый год у руля правительства, когда впервые его взломали русские хакеры и за что его могут не любить курильщики и пенсионеры — «URA.RU» напомнит вам в шести картинках. По одной на каждый год премьерства.

В первый год премьерства Дмитрий Медведев запомнился своим предложением не только запретить курить в общественных местах, барах и ресторанах, но и рекламировать табачную продукцию (Индекс: 118,40). Свое крайне негативное отношение к курению он выразил в личном видеоблоге. Ролик «Давайте вместе освободим нашу страну от табачной зависимости» разлетелся по интернету, попал в сюжеты на федеральные ТВ. Отметим, что россияне продолжали оставлять свои комментарии под видео еще год.

По данным «Медиалогии», в тот год самые рейтинговые события с участием Медведева были связаны с его новым политическим статусом. Так на первом месте по значимости упоминается новость о том, что Госдума поддержала кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьера (283,53), на втором — «Единая Россия» избрала его председателем партии (265,40), на третьем — глава кабмина представил президенту проект по составу нового правительства (128,51).

Одним из самых ярких событий второго года стали кадровые перестановки в Роспотребнадзоре. Дмитрий Медведев освободил главного санитарного врача России Геннадия Онищенко с поста руководителя этого ведомства и назначил его своим помощником (213,66). Тогда источники в правительстве рассказывали, что Онищенко был уволен из-за «проблем с управляемостью». Напомним, что при его руководстве Роспотребнадзор полностью запретил ввоз грузинских и молдавских вин в Россию, во время эпидемии свиного гриппа рекомендовал россиянам отдыхать на родине, запретил ввоз овощей из Египта и конфет из Украины и даже предлагал распустить Госдуму.

Кроме сюжета с Онищенко, в список самых значимых событий того года для Дмитрия Медведева вошли реформа РАН (он назначил Михаила Котюкова руководителем ФАНО) (324,84), перевод Украину на поставки газа по предоплате (258,39), а также заседание комиссии в Комсомольске-на-Амуре по развитию Дальнего Востока (211,60).

В августе 2014 года хакеры взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter (372,01). Тогда на его личной странице появились сообщения «Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства. Простите», «Все равно я стану вольным фотографом!», «Давно хотел сказать. Вова! Ты не прав!». Остальные рейтинговые события отмеченные «Медиалогией» касались исключительно рабочих моментов. Самые заметные из них — создание Медведевым федерального министерства по делам Крыма (638,5), а также упразднение целого ряда ведомств: Рособоронзаказа, Рособоронпоставки и Минрегиона (354,93). Кроме того, премьер поддержал отмену льгот на поставку газа Украине (236,96).

В ноябре 2015 года Владимир Путин и Дмитрий Медведев приняли участие в церемонии открытия Ельцин Центра в Екатеринбурге (357,63). Это событие стало третьим по заметности на четвертом году премьерства. Его обошли назначение нового главы РЖД (400,15), а также заявление Медведева о сохранении обязательной накопительной пенсионной системы (389,07). Также в тот год Дмитрий Медведев посетил с рабочим визитом Курильские острова, несмотря на протесты Японии (308,37). Тогда иностранные СМИ даже сообщали, что МИД страны восходящего солнца обратился к послу России, указав, что визит Медведева «ранит чувства» японцев.

В 2016 году Дмитрий Медведев попал в центр внимания прессы в контексте отношений с пенсионерами. Тогда премьер на просьбу крымской пенсионерки повысить пенсии ответил: «…Индексации „нигде нет“. Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». В итоге фраза сократилась до мема «Денег нет, но вы держитесь!» и покорила просторы рунета. Так это, уже ставшее крылатым, выражение стало самым упоминаемым в СМИ за год (по данным компании «Медиалогия»), по итогам 2016 года по версии сервиса Google Trends оно заняло второе место в топе «Мемы года».

В том же году правительство решило заменить индексацию пенсий разовой выплатой в размере 5 тысяч рублей (814,37). Эти деньги пенсионерам перечислили в январе 2017 года. Отметим, что самым значимым событием того года стала победа партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму под руководством Медведева — премьер единолично представил федеральный список партии (1 219,79). В итоге единороссы получили конституционное большинство в парламенте.

В 2017 году фигура Дмитрия Медведева оказалась в центре внимания СМИ из-за выхода фильма ФБК «Он вам не Димон» (1 110,73) и последовавших за ним антикоррупционных акций по всей стране (646,74). Их символом стала уточка, домик для которой якобы построен на территории одной из дачных резиденций премьера. Тогда по всей стране звучали лозунги, призывающие отправить главу правительства в отставку. Впоследствии Медведев опроверг все обвинения в свой адрес, сравнив видео с компотом.

В том же году премьер продлил свои полномочия в качестве председателя партии «Единая Россия» (486,03). Кроме того, популярным в 2017 году стала инициатива Медведева продлить льготную оплату по системе «Платон» (278,03).

В нынешнем году самый высокий интерес СМИ вызвало включение фамилии Медведева в «кремлевский доклад» Минфина США (711,23). Вместе с ним в список потенциальных персон нон-грата вошли 114 крупных чиновников, а также 96 российских бизнесменов. Комментируя эту новость премьер отметил: «Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список — это повод уволиться. Но, конечно, мы так поступать не будем. Очевидно, абсолютно, что в рамках этого списка фигурирует практически вся команда органов власти, существующая в нашей стране, та команда, которая была в определенный момент собрана президентом (Владимиром) Путиным, ну и дополнена также представителями крупнейшего российского бизнеса, который, по сути, покрывает всю российскую экономику», — сказал тогда Медведев. Отчет премьера о проделанной работе правительства привлек заметно меньше внимания у СМИ (372,33).

Методика исследования:

Рейтинг построен по заметности событий. Заметность сообщения, например, в печатных изданиях, помимо влиятельности СМИ зависит от: полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 44 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Период исследования: 8 мая 2012 года — 27 апреля 2018 года.

«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиаанализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.