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05 мая 2018
04 мая 2018
12:00  05 мая 2018 0

Зачем «ВКонтакте» провоцирует российские спецслужбы?

Популярная соцсеть ввела систему шифрования, за которую заблокировали Telegram
Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
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Традиционно лояльная для российских спецслужб «ВКонтакте» вводит сложную систему шифрования видеосвязи и аудиозвонковФото: depositphotos.com © URA.RU

В разгар войны Роскомнадзора с Telegram управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов заявил, что самая популярная соцсеть в России вводит систему оконечного шифрования для аудио- и видеозвонков. Именно из-за нее начались проблемы у мессенджера Павла Дурова, и она же, по заявлению российских властей, может стать причиной блокировки других популярных мессенджеров — Whatsapp и Viber.

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«ВКонтакте» мотивирует ввод новой системы шифрования заботой о пользователях
Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Мы чувствуем ответственность за коммуникацию десятков миллионов людей, и делаем свой вклад в развитие безопасного общения», — заявил Рогозов. Как объяснил «URA.RU» пресс-секретарь «ВКонтакте» Руслан Карболсунов, при такой системе шифрование данных происходит на устройстве пользователя. «Это значит, что никто не может узнать содержимое разговоров. Передача ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможны технически», — рассказал он. Предполагается ли в будущем распространение подобной системы шифрования и на обычную переписку в соцсети, он пояснить отказался.

В ситуации войны спецслужб с оконечной системой шифрования нововведение от «ВКонтакте» выглядит довольно смело, замечает политолог и IT-специалист Валентин Бианки.

«Соцсеть сильно рискует. Если, конечно, у ее руководства нет инсайда о том, что уже в ближайшее время войну с мессенджерами будут пытаться отыграть назад», — рассказал эксперт «URA.RU».

Неожиданным это заявление выглядит еще и потому что «ВКонтакте» известен своим активным сотрудничеством с российскими спецслужбами. В 2016 году пресс-секретарь соцсети Евгений Красников признавался, что «Вконтакте» предоставляют силовикам личные данные пользователей. Для этого им достаточно просто позвонить в офис «ВКонтакте», замечает руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк. «99% уголовных дел за репосты инициируются в этой социальной сети. Это связано с тем, что соцсеть по звонку предоставляет личные данные пользователей и блокирует отдельные страницы», — говорит активист.

Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Заявление о новых системах шифрования вышло на следующий день после того, как Роскомнадзор случайно внес IP-адреса «ВКонтакте» в список блокировки
Фото: TechCrunch /Flickr

Введение оконечного шифрования является для соцсети вопросом престижа, полагает интернет-эксперт Антон Меркуров. «Все популярные мессенджеры сегодня используют этот тип шифрования. Это общий тренд, и „ВКонтакте“ не хочет плестись позади паровоза. Для них это пиар-история», — рассказал специалист. По мнению Козлюка, время выбрано очень удачно. На фоне войны Роскомнадзора с Telegram интернет-аудитория все больше узнает о возможностях защищенного общения.

Впрочем, как замечают программисты, узнать, реально ли соцсеть ввела новый тип шифрования, просто невозможно. «Для этого специалистам по IT-безопасности должен быть предоставлен исходный код для независимого аудита, а „ВКонтакте“ его не предоставляет», — рассказал «URA.RU» автор популярного IT-портала iguides.ru Александр Кузнецов.

Сам oн «ВКонтакте» и менеджерам Mail.ru Group (к этой группе компаний относится соцсеть — прим. ред.) не доверяет и напоминает, что несколько недель назад компанию заподозрили в помощи Роскомнадзору по блокировке Telegram. Тогда Mail.ru Group предложила пользователям бесплатные прокси для обхода блокировки мессенджера Дурова, однако, как выяснилось, они передавали данные напрямую в Роскомнадзор. «И прокси, и оконечное шифрование противоречат антитеррористическим законам и «пакету Яровой». Поэтому их столь откровенное продвижение должно настораживать.

По идее, сейчас и ФСБ, и Роскомнадзор должны возмутиться и запретить выкатывать такие сервисы, но этого не происходит», — говорит IT-специалист.

Козлюк не исключает, что эта тема могла быть инициирована российскими спецслужбами, чтобы отвлечь пользователей от других мессенджеров и привести на площадку «Вконтакте». Впрочем, так это или нет, выяснится совсем скоро. Общественники активно следят за возбуждением уголовных дел, связанных с перепиской в соцсетях. Если эта версия не подтвердится, имидж соцсети значительно улучшится, говорит Валентин Бианки.

Российские власти уже несколько недель ведут работы по ослаблению мессенджера Telegram из-за системы оконечного шифрования. На территории России мессенджер работает с перебоями. 3 мая министр связи Николай Никифоров заявил, что следом за Telegram может последовать Viber. «Если у них (ФСБ) будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они также могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — сказал глава Минкомсвязи.

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© Служба новостей «URA.RU»
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