Кто стоит за новыми вице-премьерами России? И почему остался Мутко?

23:36 07 мая 2018 0

Глава кабмина Дмитрий Медведев рассказал однопартийцам, кого не возьмет с собой на новый срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предложенный президентом России на пост председателя правительства Дмитрий Медведев назвал кандидатов в новый кабинет министров. На встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме (Медведев — лидер этой партии) он назвал свое видение расстановки вице-премьеров, и оказалось, что пять из девяти действующих его замов могут покинуть кабмин. Среди них: Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин, Юрий Трутнев, Александр Хлопонин и Сергей Приходько. Эту информацию «URA.RU» подтвердили участники встречи.

Кто на новенького?

На пост первого вице-премьера, отвечающего за экономику и финансы, вместо Игоря Шувалова, предложен министр финансов Антон Силуанов (считается, что он будет совмещать эту работу с управлением Минфином). Новым куратором ОПК вместо вице-премьера Дмитрия Рогозина может стать замминистра обороны Юрий Борисов. Руководителя аппарата правительства Сергея Приходько, скорее всего, заменит нынешний начальник контрольного управления Кремля, однокурсник Медведева Константин Чуйченко.

Полномочия Аркадия Дворковича будут распределены между несколькими вице-премьерами. В частности, Дмитрий Козак будет курировать сектор промышленности и энергетики (в прежнем правительстве он занимался развитием регионов).

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова может курировать «социалку» в будущем правительтсве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидатом в вице-премьеры по социальному блоку Медведев назвал главу Счетной палаты Татьяну Голикову. Ранее эту должность занимала Ольга Голодец, которая сейчас предложена на пост вице-премьера по культуре и спорту. В свою очередь Виталий Мутко, курирующий спорт в прежнем правительстве, может остаться вице-премьером, но будет отвечать за строительство. Сам Дмитрий Медведев на встрече с единороссами так объяснил свое решение: «<…> имея ввиду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами, есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства».

Интересно, что в предложенной Медведевым структуре руководства правительства отсутствуют должности вице-премьеров по развитию Дальнего Востока и Северного Кавказа. Соответственно будущее Юрия Трутнева и Александра Хлопонина пока под вопросом. Зато в новом кабмине по инициативе Медведева могут появиться вице-премьер по сельскому хозяйству Алексей Гордеев (полпред президента в ЦФО, а в 1999—2009 годах министр сельского хозяйства России) и вице-премьер по цифровой экономике и транспорту Максим Акимов, который сейчас занимает пост замруководителя аппарата правительства.

Кто повысит пенсионный возраст

Уверенная рука главы Минфина Антона Силуанова может курировать весь экономический блок нового правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У нового правительства нет задачи понравиться народу, отмечает политтехнолог Андрей Колядин: «Кабмин в последнее время работал в закрытом режиме, он не был публичным органом, который взаимодействовал с обществом. Это технократический орган, а не политический. Задачи Путиным уже определены, и исполнять их должны люди, в которых он полностью уверен». Общая конфигурация будущего руководства кабмина говорит о господстве принципа жесткого контроля за ресурсами, считает Дмитрий Орлов: «И Силуанов, и Козак, и Голикова, известны людям, прежде всего как контролеры. То есть идея развития и прорыва должны сопровождаться жестким администрированием и контролем. Их как раз олицетворяют основные вышеперечисленные деятели нового кабинета».

При этом, экономист Игорь Николаев, полагает, что при такой конфигурации в правительстве принципиальных изменений в экономической политике ожидать не следует. Максимум — это пенсионная реформа, которая ограничится повышением пенсионного возраста. Эксперт считает, что в целом существующий экономический курс будет сохранен — об этом свидетельствует повышение Антона Силуанова.

Три любимчика «Единой России»

Заместитель секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Евгений Ревенко, был на встрече с Дмитрием Медведевым и рассказал «URA.RU», что гул одобрения со стороны партийцев вызвали три предложенных кандидата на пост вице-премьеров.

Замглавы Минобороны Юрий Борисов (слева) претендует на пост вице-премьера, курирующего ОПК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Алексей Гордеев — это нынешний полпред по ЦФО и, конечно же, авторитетный и опытный управленец, один из тех, кто действительно качественно разбирается в вопросах сельского хозяйства. К Татьяне Голиковой депутатский корпус также относится с уважением. В прошлом заместитель министра финансов, она знала все цифры многотомного бюджета всей страны. Человек уникальных способностей и качественный глава Счетной палаты. Юрий Борисов — замминистра обороны, занимается вопросами вооружения. Он известен депутатам как профессионал». Отсутствие новых лиц среди предложенных кандидатур Ревенко объяснил словами Путина в его инаугурационной речи — «нет времени на раскачку». Поэтому, по мнению единоросса, нужны люди с опытом работы в исполнительной власти.

Новые приоритеты старых министров. Почему опять Мутко?

В будущих назначениях очевиден отраслевой акцент. Появление отдельных вице-премьеров, отвечающих за строительство, сельское хозяйство и цифровую экономику, говорит о том, что правительство будет более детально контролировать каждую из этих сфер. Как отмечает глава АПЭК Дмитрий Орлов, у профильных вице-премьеров будет прямой выход на президента и премьер-министра, и они смогут решать вопросы в оперативном режиме. «Президент поставил задачу на прорыв и усиление темпов роста экономики, а это требует концентрации внимания на важнейших направлениях. И в этом смысле показательно появление профильного вице-премьера [Максима Акимова] по цифровой экономике и транспорту», — заявил аналитик.

ЧМ-2018 обеспечил работой вице-премьера Виталия Мутко. Теперь он будет строить не только стадионы Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В такой логике становится понятным возможное назначение полпреда ЦФО Алексея Гордеева на место вице-премьера отвечающего за сельское хозяйство. Политтехнолог Андрей Колядин напоминает, что Гордеев долгое время был профильным министром [возглавлял Минсельхоз с 1999 по 2009 год], после занимался национальными проектами, потом был губернатором Воронежской области (в самом сельскохозяйственном округе), после стал полпредом в ЦФО. «Выделение этой отрасли как и назначение Гордеева логичны, учитывая, что основные успехи у нас показывает сельское хозяйство. А на фоне того, что все предсказывают скорый кризис в отрасли, развитие этого направления для России интересно, чтобы диктовать условия не нефтью, а сельским хозяйством», — отмечает Колядин.

Назначение Виталия Мутко на пост вице-премьера, курирующего строительство, говорит о высокой оценке его вклада в создание инфраструктуры ЧМ-2018 по футболу, заявил политолог Григорий Добромелов. Напомним, что игры Чемпионата мира по футболу этим летом пройдут в одиннадцати городах, в двадцати будут проживать команды. Всего же в программе по совершенствованию инфраструктуры принимает участие 31 населенный пункт. В понедельник, 7 мая, президент подписал новый «майский указ», в котором поставил задачу перед будущим правительством ежегодно улучшать жилищные условия минимум у 5 млн российских семей, а также довести объем жилищного строительства до 120 млн квадратных метров в год.

Регионы больше не интересны?

Вице-премьер Дмитрий Козак будет реже видеться с губернаторами, так как будет отвечать в новом кабмине за промышленность и энергетику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Основное отличие новой структуры правительство от предыдущих в том, что в нем нет вице-премьеров, ответственных за развитие территорий, говорит директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. «Традиционно эту сферу курирует Дмитрий Козак, но в этот раз он отправлен на промышленность и энергетику, которой он до этого не занимался», — говорит политолог. Он предположил, что полпреды могут войти в правительство на правах вице-премьеров. Правда, в этом случае их число увеличится до колоссальных размеров.

Президент и премьер хотят облегчить структуру кабмина, поскольку кураторы отвечающие за развитие определенных территорий (Северного Кавказа и Дальнего Востока) фактически повторяли функционал полпредств. Такое предположение в разговоре с «URA.RU» сделал глава АПЭК Дмитрий Орлов: «На это дублирование уходила значительная часть ресурсов. А теперь речь идет об оптимизации работы как правительства, так и администрации президента», — говорит политолог.

Кто стоит за новыми вице-премьерами

В будущем назначении Юрия Борисова вице-премьером по ОПК политтехнолог и автор докладов об элитных раскладах «Политбюро 2.0» Евгений Минченко видит усиление главы Рособоронэкспорта Сергея Чемезова. Кандидата на пост руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко аналитик называет «медведевским кадром». В том, что Виталий Мутко остается вице-премьером и будет курировать сектор строительства, а Дмитрий Козак получит промышленность и энергетику, политолог считывает рост влияния бизнесменов Ротенбергов. В целом эксперт отмечает тенденцию на возвращение путинских министров в правительство вице-премьерами (Татьяна Голикова, Алексей Гордеев).