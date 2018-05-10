Столичные либералы делят митинг в защиту Telegram

21:19 10 мая 2018 0

В Москве пройдет второй митинг в поддержку Telegram. В этот раз его организовывают «ПАРНАС», «Яблоко» и Дмитрий Гудков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Член либертарианской партии и организатор крупной акции в поддержку Telegram Михаил Светов назвал экс-депутата Дмитрия Гудкова «номенклатурщиком», а его отца — «одним из архитекторов путинского режима». Именно Гудков вместе с партиями «Яблоко» и «ПАРНАС» будет проводить следующий митинг в поддержку мессенджера Павла Дурова, с которым уже почти месяц ведет войну Роскомнадзор. Акция должна пройти в Москве 13 мая.

Говорят, что основатель Telegram Павел Дуров сам придерживается либертарианских взглядов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Акция, организованная самим Световым, прошла 30 апреля и собрала более 10 тысяч человек. О ней написали десятки СМИ, либеральная тусовка признала ее успешной. Накануне акции приглашение на митинг автоматически поступало всем, у кого установлен мессенджер. Специально для того, чтобы рассказать о нем, свой канал создал Павел Дуров. Впрочем, выступление самого организатора акции Михаила Светова многие оппозиционные СМИ предпочли проигнорировать, сфокусировавшись в основном на речи Алексея Навального. Сам Светов считает, что медиа испугались его оппозиционности, ведь на митинге он призывал к люстрациям. «Я даже могу сказать, чего испугались все эти „СМИ“. Слова „люстрация“. Все они работают против гражданского общества, на будущее переобувание номенклатурки», — написал он тогда в Twitter.

На митинг в защиту Telegram, который 13 мая в Москве будет проводить Дмитрий Гудков и целый ряд демократических партий, Светов не пойдет. Он предпочитает наблюдать за ним со стороны. «Нынешние организаторы не могут предложить ничего нового в плане мобилизационных ресурсов и полностью полагаются в этом на нас. В таких условиях проводить новый митинг мне кажется неправильным. К тому же, это будет интересный эксперимент. Сколько людей представляем мы одни — мы показали. Теперь посмотрим, сколько людей представляет этот букет „серьёзных“ партий вроде „Яблока“, „ПАРНАСа“, Демвыбора, и сам Гудков», — рассказал он «URA.RU».

Геннадий Гудков проявил себя как оппозиционер на акциях «За честные выборы». В 2012 году депутаты Госдумы лишили его мандата. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

К Дмитрию Гудкову Светов уже давно относится критически, он несколько раз называл его отца чекистом (Геннадий Гудков работал в КГБ, затем в ФСБ — прим. ред.), а самого Дмитрия подозревал в сотрудничестве с властями. Даже успех либералов на муниципальной кампании в Москве в сентябре 2017 года он не считает серьезным достижением. Кампанией тогда занимались Гудков и технолог из «Яблока» Максим Кац.

«Вся эта лавина гудковских муниципалов — где она? Год прошел. Я слежу за муниципалами, которые у меня были избраны — и хоть что-то изменилось к лучшему? Ничего не изменилось. Мы опять потратили ресурсы, мы опять потратили время и опять деморализовали людей. Ради чего?», — вопрошал Светов в интервью «МБХ-медиа» в начале мая.

Светов вспомнил Гудкова даже в контексте нападений казаков на сторонников Алексея Навального во время акции протеста в Москве. «Автором закона о дружинниках, в рамках которого казаки избивали людей нагайками, был Гудков (старший). На самом деле против Гудкова выступать очень легко, потому что 11 лет он голосовал за все самые репрессивные законы. Он один из архитекторов путинского режима», — писал тогда Светов в Twitter.

Гудковы проявили свою оппозиционность лишь во время протестов на Болотной площади, заметил Светов в беседе с «URA.RU». «Я сомневаюсь в искренности его оппозиционных настроений. В 2011 году, помимо прочего, происходила закулисная борьба, просто они поставили не на ту лошадь и проиграли», — говорит либертарианец.

По его словам, придя в протест из властных кругов, Гудковы никак не усилили оппозицию.

«Его отец был членом всех созывов путинской Думы, кроме последнего. Он знаком со всеми и работал со всеми. При этом он ничего не рассказывает о неформальных связях. Ничего не рассказывает о коррупции людей, которых он знает. Мы всё это узнаём от Навального.

Гудков старший не раскаялся ни за один из законов, автором которых он был и за которые голосовал. Дмитрий не считает нужным это даже обсуждать. Для меня это повод крепко сомневаться в их искренности», — рассказал Светов «URA.RU».

Политологи считают, что обострение политической борьбы в либеральном лагере связано с грядущими выборами мэра Москвы. Дмитрий Гудков — один из тех, кто намерен в них участвовать. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Связаться с самим Гудковым на момент публикации материала «URA.RU» не удалось. Впрочем, ответ на часть критики он дал в своем telegram-канале. Экс-депутат считает, что Светова в своих интересах использует власть. Он заметил, что замечание либертарианца о бессмысленности победы на муниципальных выборах активно распространяют анонимные телеграм-каналы. «Понимаю, что хочется всего и сразу, и революции, и осетрины с хреном, но напомните: каким еще успехом оппозиция может похвастаться за все минувшие годы? Вселить в людей уверенность в том, что можно не только играть, но и выигрывать — это тоже важный результат. Все те же телеграм-анонимусы, с такой радостью набросившиеся на цитату Светова, подтверждают эту мысль: веру в победу им нужно уничтожить, и в чьих интересах — тоже понятно», — написал Гудков.

Конкуренция на либеральном поле всегда была очень высокой, замечает президент Центра политических технологий Игорь Бунин. «Либералы очень внимательно следят друг за другом. Сейчас перед выборами мэра Москвы (пройдут в сентябре 2018 года — прим. ред.) каждый старается увеличить свой политический капитал», — рассказал политолог «URA.RU».

При этом он отмечает, что даже в либеральном лагере Светова считают радикалом. «Люстрация — это один из самых жестких вопросов в данный момент. Это переход некоторой грани, после которой конфликт с элитами переходит в острую фазу. Большинство либералов отказывается от люстраций, потому что полагают, что это облегчит переход власти», — замечает политолог.