Юристы: родные спорят за наследство Децла из-за проблем с документами

Отец Децла считает, что все доходы от продажи произведений сына должны принадлежать внуку Фото: Александр Толмацкий, Instagram

Родственники умершего месяц назад российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) делят права на его песни. По словам вдовы музыканта Юлии, отец Кирилла намерен отобрать у нее все работы сына и авторские права на них. Продюсер Александр Толмацкий в долгу не остался: он считает, что женщина настраивает внука против родителей Децла.

Зачем Юлии нужен этот скандал, Толмацкий-старший не понимает. Корреспондент «URA.RU» попытался выяснить, насколько подобные ситуации типичны и почему родственники звезд вступают в открытые конфликты, когда речь заходит о наследстве.

Децл скончался в начале февраля после одного из концертов в Ижевске Фото: Александр Толмацкий, Instagram

«Если говорить об авторских правах и отчислениях, то непонятно, при чем тут родственники, — недоумевает музыкант и продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов. — Авторские права принадлежат автору, если только он сам не передал их другому человеку или обязался перечислять кому-то часть гонораров». По словам основателя одного из самых коммерчески успешных музыкальных коллективов 1990-х — группы «На-на», все зависит от юридического оформления — как на интеллектуальную собственность, так и на материальное имущество.

«Законодательство четко регулирует, кто должен получать, за что и в каких объемах, — рассказал собеседник. — Проблема в том, что артисты им не пользуются». Договоренности, по словам Бари Алибасова, зачастую существуют просто на словах, в результате начинаются «разборки».

С продюсером согласен психолог Павел Жавнеров: споры возникают, прежде всего, от юридической неоформленности имущественных отношений между родственниками. «Основная проблема в том, что мы не думаем о смерти, мы не привыкли к таким вещам, дабы заранее распределять, кому и что достанется после нас», — рассказал собеседник. По словам психолога, подоплекой конфликтов часто являются некая обида друг на друга и неумение договариваться о том, кто был более близок покойному. Многие к тому же проявляют свои худшие стороны — ради одномоментного результата они готовы навсегда испортить отношения с родственниками, которые кажутся менее важными, чем получение жилплощади, крупной суммы денег или каких-то активов, пояснил Жавнеров.

Правда, отмечает специалист, выяснение отношений начинается лишь тогда, когда есть что делить. Если же размеры наследства незначительны, то и ссор, как правило, не возникает, добавляет он.

В случае с близкими Кирилла Толмацкого, делить тоже нечего, утверждает «звездный» адвокат Сергей Жорин. «Если речь идет о серьезном наследстве, начинаются какие-то противостояния, и не важно публичные это люди или непубличные», — уверен адвокат. По его словам, усугубить ситуацию в состоянии подстрекатели. А толкать родственников умершего на конфликт могут юристы, которые хотят заработать на тяжбах, а также интересующиеся скандалами СМИ и даже обычные знакомые, желающие, чтобы кто-то чувствовал себя более несчастным, чем они сами, объяснил Жорин свою позицию.