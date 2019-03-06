Шорт-лист кандидатов в губернаторы Челябинской области

Борис Дубровский еще осенью объявил о намерении баллотироваться на новый срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Челябинскую элиту всколыхнул слух о согласовании депутата Госдумы Валерия Гартунга кандидатом в губернаторы. Высокопоставленный источник «URA.RU» подтвердил, что парламентарий получил «добро» на участие в осенних выборах.

«Согласованию кандидатуры Гартунга никто не удивится. Он прошел собеседование в АП и числится в списке кандидатов», — сказал «URA.RU» высокопоставленный собеседник, попросивший не называть его.

Предполагается, что Гартунг пойдет на выборы от «Справедливой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источник «URA.RU» в правительстве региона поделился, что если депутат выдвинется в главы региона, то от «Справедливой России». «Гартунг получил одобрение участия в выборах. Но, по нашей информации, от своей партии. Он будет соперником Дубровского», — предположил чиновник. Он добавил, что решение о том, кого поддержит Кремль на челябинских выборах, пока не принято. Оно ожидается в течение ближайшей недели, максимум — двух. Однако публично может быть озвучено и позднее.

Валерий Гартунг с конца прошлого года публично заявлял, что намерен доработать в Госдуме весь депутатский срок полномочий. «Мне ничего про это [выдвижение в губернаторы] неизвестно. Ни с кем согласования не проходил. На выборы не собираюсь. Я прошу всех прекратить обсуждать несуществующие события», — прокомментировал он «URA.RU».

Гехт упорно называют в числе кандидатов в преемники губернатора, но она категорически отрицает такие амбиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинске Андрей Лавров призвал не верить заявлению Валерия Гартунга. «Слова политика — как слова адвоката — им нельзя верить. Но применительно к Челябинской области уже перебрали всех [кандидатов], включая „варягов“. На самом деле, очень ограниченное количество лиц на самом высоком уровне знает, кого рассматривают в качестве главного кандидата. И они, видимо, пока не пришли к единому знаменателю. В любом случае выслушивает мнения и принимает решение только один человек», — резюмировал эксперт.

Судя по челябинским прогубернаторским Telegram-каналам, основные угрозы для Бориса Дубровского видят в Валерии Гартунге и сенаторе Ирине Гехт. Член Совфеда категорически отрицает слухи о своем возможном выдвижении на выборах губернатора, однако ее боятся, поскольку относят к клану влиятельного челябинца и одного из неформальных кураторов региона, бывшего вице-спикера российского правительства Виктора Христенко.

В Челябинске полагают, что Квитка (слева) мог стать кандидатом в губернаторы, но поплатился за фальстарт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Высокопоставленный ньюсмейкер подтверждает, что в шорт-листе АП значатся и Гартунг, и Гехт. Однако там же до недавнего времени был экс-мэр Нижнего Тагила, уроженец Магнитогорска Сергей Носов, получивший в итоге назначение в Магаданскую область. В числе кандидатов был руководитель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ Владимир Гутенев. Его, по данным «URA.RU», согласовали на смену ростовского губернатора Василия Голубева.

В Челябинской области рассказывают, что среди потенциальных кандидатов был руководитель уральского межрегионального координационного совета «Единой России», депутат Госдумы Иван Квитка. И за фальстарт якобы лишился поста куратора выборов. «Квитка начал говорить, что скоро станет губернатором и чуть ли не раздавать портфели в будущем правительстве Челябинской области. За это его отправили куратором выборов в гордуму Салехарда», — полагает собеседник.

Олег Матвейчев рассказал, как изменился подбор кандидатов в губернаторы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, пять лет проработавший в управлении по внутренней политике (УВП) администрации президента (АП), рассказал корреспонденту «URA.RU», как составляются списки кандидатов в губернаторы. По его словам, консультации по персоналиям и собеседования — процесс перманентный. «Шорт-лист кандидатов в губернаторы был всегда. Но до [первого замглавы АП Сергея] Кириенко поиск кандидатуры начинался после принятия решения об отставке. Собеседования проводили начальник УВП, замглавы АП, руководитель АП. Если мнения совпадали, кандидата выводили на президента. При этом президенту могла не понравиться кандидатура. Это случается крайне редко — я за пять лет работы с таким встречался три-четыре раза», — сообщил эксперт.

По словам Матвейчева, сейчас процедура усложнилась. «Собеседования, тестирования и проверки проходят абсолютно все кандидаты, которые по профессиональным качествам могут быть губернаторами. Независимо от региона. Лучшие попадают в губернаторскую папку. Там указывается, главой каких регионов он может быть. Например, сельскохозяйственных или северных. Когда нужно менять губернатора, длинные процедуры отбора уже не проводятся. Из имеющегося резерва выделяется человек, который годен для региона. С ним в последний раз разговаривают замглавы АП, руководитель АП и выводят на президента», — продолжает политолог.

Эксперт подчеркивает, что не существует четких сроков смены губернаторов. «Президент рассматривает кандидатуры, исходя из своего плотного графика», — объясняет Олег Матвейчев.