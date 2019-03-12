Показываем, что скрыто: как организован молебен за храм Екатерины

Сторонника храма используют технологию «отзеркаливания» для ответа своим оппонентам Фото: официальный сайт Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

статья из сюжета Битва за храм

Сторонники строительства собора святой Екатерины прерывают восьмилетнее молчание: в воскресенье, 17 марта, они проведут первую публичную акцию в поддержку культового объекта. Молебен на месте будущего строительства состоится на следующий день после новой акции противников — тематического концерта в Ельцин центре. Екатеринбург ждет яркий уикэнд.

Принять участие в молебне свердловчан пригласил митрополит Екатеринбургский Кирилл. Утром в понедельник, 11 марта, на сайте митрополии было размещено текстовое обращение архиерея, а позднее был выпущен и видеоролик (есть в распоряжении «URA.RU», но не появился на сайте митрополии).

«Я всех вас приглашаю в первое воскресенье Великого поста собраться на месте будущего храма Святой Екатерины и совершить там молебное пение торжества православия для укрепление нашей веры, для призывания помощи святого духа, чтобы эта сила духа всегда соприсутствовала каждому жителю нашего города и укрепляла нас в добром делании в граде святой Екатерины. Храни вас всех Господь», — призвал митрополит.

Планирующаяся акция — первый с 2010 года, когда начались протесты против строительства, публичный ответ сторонников храма. До сегодняшнего дня спор происходил следующим образом: противники выводили 500-1500 активистов, сторонники заявляли, что их больше, были готовы выйти на улицу, но власти отговаривали их от этого, прося «не раскачивать лодку». При этом публичность противников играла им на руку — боясь, что реальный протест масштабнее, власти максимально затягивали принятие решение по храму.

Ельцин Центр не стал отменять концерт противников храма, хотя заявляет о своей аполитичности Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

До 2 марта 2019 года казалось, что сторонники строительства все же добьются своего. Когда собор планировался на площади Труда и акватории городского пруда, истеблишмент Екатеринбурга поддерживал противников, то после переноса стройки на набережную пруда этой поддержки не стало. Это же фиксировали и социологи: в августе прошлого года «Социум» отметил, что жители ближайших домов поддерживают строительство.

Но в начале марта 500 противников «обняли» сквер, где планируется стройка, и возникла опасность очередной «заморозки» работ. Тем более, что противники были воодушевлены успехом и запланировали новую акцию — концерт 16 марта в Ельцин Центре.

По данным «URA.RU» всю прошлую неделю обсуждалась его отмена. Главным аргументом в данном случае стала неоднократно декларировавшаяся аполитичность Ельцин Центра. Прецедент уже имел место: осенью 2017 года Ельцин Центр отказался стать площадкой для мастер-класса «Тайм-менеджмент молодой мамы» от Ксении Собчак. Тогда эта акция известной телеведущей могла иметь политическую подоплеку, поскольку она баллотировалась в президенты России.

Сторонники строительства храма Святой Екатерины молчали восемь лет Фото: Официальный сайт Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Однако, в этот раз Ельцин Центр ничего отменять не стал. Руководитель клуба Center Сергей Копьев заявил «URA.RU»: «Концерт пройдет, но это не наше мероприятие — у нас просто арендуют площадку, с организаторами я не общался, этим занимался мой менеджер».

16 марта в Center Club соберутся екатеринбургские музыканты и группы: Наум Блик, Курара, EK-playaz, Nuggers Brass Band, Bob and The Monsters, Diddley Dogs, Magical Marginals, Flora Bichakhchyan, ТАРАНТИНА, Гр. 665 и INABLVCKDOG. Легкая ирония этого «плейлиста» в том, что группа «Курара» принимала участие в Ural Music Night, которая организовывается на бюджетные гранты и деньги видных екатеринбургских бизнесменов, к числу которых в этом году добавится еще и «Русская медная компания», выступающая главным инициатором строительства храма Святой Екатерины.

Молчать дальше сторонники строительства не стали. Источник агентства утверждает, что проблема обсуждалась с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым, и он подтвердил логику власти: решения будут приниматься легче, если обществу будет продемонстрировано, что сторонников значительно больше, чем противников. «Это должна быть одна такая акция, после которой никто не сможет поставить под сомнение народную поддержку строительства», — пересказывает оценку властей собеседник агентства.

Организаторы молебна используют политическую технологию «отзеркаливания», знает представитель областных властей. Она применяется для того, чтобы запутать обывателя: на каждую акцию следует такая же акция, но под противоположными слоганами. «Зеркалится» весь протест: самому яркому противнику строительства храма Дмитрию Москвину подобрали альтер-эго — депутата думы Екатеринбурга Тимофея Жукова. Народный избранник подтвердил «URA.RU», что «будет служить молебен как мирянин».

Демонстрация масштабной поддержки несет в себе риски. «Сейчас будет нарушено главное правило интернета — не кормить троллей. Любая активность будет „жирным куском“ для тех, кто привык протестовать в интернете», — предупреждает политтехнолог Александр Пирогов.

Политтехнолог Александр Белоусов считает, что организаторам воскресного митинга нужно готовиться к издевательствам со стороны оппонентов: «У православных христиан есть на этот счет хороший инструмент — молитва. Собравшиеся на молебен могут по-доброму помолиться за тех, кто выступает против, продемонстрировать такое благостное отношение к каждому близкому. Важно помнить, что это ведь не война насмерть, борьба за храм закончится, а нам всем жить дальше».