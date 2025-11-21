Курганский режиссер Романов снимает кадры для нового фильма в Таиланде

«Есть идея снять фильм про Афанасия Никитина — первого человека из России, который попал в Индию. Это очень интересная история. Немного про него забыли, я считаю, зря. Идея показать, как Россия взаимодействовала с этим огромным регионом — юго-восточной Азией (Китай, Таиланд, Индия, Вьетнам). В случае с Таиландом есть интересная история, как король приезжал к Николаю II, и как он помог отстоять независимость перед французами», — рассказал Романов.