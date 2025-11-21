Курганский режиссер Романов снимает кадры для нового фильма в Таиланде
Курганец планирует снять исторический фильм о русском путешественнике и развитии российско-азиатских отношений
Курганский режиссер Константин Романов снимает кадры для нового фильма в Таиланде. Проект будет посвящен русскому путешественнику и писателю Афанасию Никитину. Об этом Романов рассказал URA.RU.
«Есть идея снять фильм про Афанасия Никитина — первого человека из России, который попал в Индию. Это очень интересная история. Немного про него забыли, я считаю, зря. Идея показать, как Россия взаимодействовала с этим огромным регионом — юго-восточной Азией (Китай, Таиланд, Индия, Вьетнам). В случае с Таиландом есть интересная история, как король приезжал к Николаю II, и как он помог отстоять независимость перед французами», — рассказал Романов.
Режиссер пока не определился, в каком жанре будет фильм — документальном или художественном. Ранее URA.RU писало, что в Кургане Константин Романов снимает фильм «Великая Сибирская Маслодельная Лихорадка». Картина расскажет о противостоянии российского мастера Балакшина и датских предпринимателей на рубеже XIX–XX веков. Тизер исторического фильма можно посмотреть здесь.
