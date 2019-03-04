Акцию против храма Святой Екатерины поддержали, откуда никто не ждал

Чем больше акций — тем мотивированней активисты Фото: страница «ВКонтакте» группы «Парки и скверы Екатеринбурга»

статья из сюжета Битва за храм

Причина массовости субботнего митинга против строительства собора Святой Екатерины на набережной пруда в Екатеринбурге — в проведении массированной агитационной кампании. Перед акцией 2 марта в подъездах окрестных домов были размещены призывы посетить скандальную акцию. Об этом «URA.RU» рассказали несколько жильцов этого микрорайона.

«В подъездах и на выходе [из них] были листовки с призывами пойти на перекличку», — рассказал жилец дома на 8 марта, 2.

Подобные листовки появились в домах, расположенных в «шаговой доступности» от храма Фото: читатели «URA.RU»

Дома вокруг будущей стройплощадки — жилые кварталы номенклатуры советского времени. На набережной Рабочей Молодежи есть бывшая квартира Бориса Ельцина (в 80-е — секретаря обкома КПСС), в домах на улице Георгия Жукова номенклатура живет с 80-х.

Как удалось выяснить «URA.RU», готовили и распространяли листовки члены группы «Парки и скверы Екатеринбурга». «Было несколько проектов листовок, несколько человек предлагали собственные варианты, верстали их даже. Трудно сказать, какие конкретно листовки и кем в итоге размещались в подъездах и около них», — пояснила неформальный лидер группы Анна Балтина. Ранее призывы на акции против храма распространялись только в социальных сетях и СМИ.

«На доске объявлений рядом с подъездом можно размещать любое объявление — она специально и сделана, чтобы вандализма не было с расклейкой везде. А вот внутри подъезда — это совсем другая история — тут нужны согласования с управляющей компанией, советом дома и так далее», — объяснили в свердловской Госжилинспекции.

Один из лидеров «скверного» протеста Анна Балтина заверяет, что акции, подобные субботней, будут повторяться Фото: страница в Facebook Анны Балтиной

Источник в коммунальном бизнесе Екатеринбурга говорит, что уже не менее десяти лет управляющие компании жестко следят за тем, что распространяется внутри подъездов. «Несанкционированная расклейка преследуется, — говорит собеседник агентства. — Распространение рекламы внутри домов — отдельная часть рекламного рынка, доход от которой для управляющих компаний не велик, но и им делиться они не хотят».

Дома 8 марта, 2, Антона Валека, 12 и Маршала Жукова, 10 обслуживает ЗАО «УК «Верх-Исетская» — один из наиболее крупных игроков коммунального рынка уральской столицы. Год назад она принадлежала семье главы Екатеринбурга Александра Высокинского, но была продана физическим лицам, представляющим анонимный (до сих пор никто не озвучивал его названия) коммунальный холдинг. Сегодня в компании получить комментарий по поводу наклеенных листовок оперативно не удалось.

По данным фонда «Социум» (август 2018 года), среди тех, кто живет рядом с будущим храмом, полностью положительно к нему относятся 44,2%, полностью отрицательно — 11,5% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Субботняя акция протеста стала самой массовой в Екатеринбурге в 2019 году. Ранее урбанист Дмитрий Москвин заявил, что «перекличку» в сквере 2 марта посетили по меньшей мере 1500 жителей Екатеринбурга. По словам наблюдавшего за акцией жителя Екатеринбурга Александра Андреева, число участников было втрое меньше — порядка 500 человек. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в день проведения акции отказался комментировать данные об ее участниках.

500 человек в погожий весенний день — значительный показатель, которого никто в истеблишменте Екатеринбурга не ждал. В акции против строительства храма в акватории пруда в 2017 году приняли участие почти 1300 человек. После того, как инициаторы строительства отказались от его возведения на площади Труда и в самой акватории пруда, большинство горожан изменили отношение к строительству. Проведенный в августе 2018 года соцопрос показал, что жители близлежащих домов поддерживают строительство на берегу пруда. По данным фонда «Социум», среди тех, кто живет рядом с будущим храмом, полностью положительно к нему относятся 44,2%, скорее положительно — 11,5%, скорее отрицательно — 9,6%, полностью отрицательно — 11,5%, безразлично — 17,3%. (затруднились с ответом 5,8% опрошенных). Тем неожиданнее стала «перекличка».

Оперативно получить комментарий от Фонда «Святой Екатерины» не удалось.

Политтехнолог Александр Пирогов уверен, что похожие акции серьезны и будут возникать на протяжении всего цикла строительства, вплоть до его окончания. «Очевидно, что людей было много, куда больше 500, насколько я могу прикинуть сам. Это группа активистов со своей стилистикой, со своим ядром активных сторонников, которая способна разворачивать быструю агитацию. При этом здесь налицо оформление протестного движения, оно не спорадическое, бессистемное и вялотекущее движение. И чем больше акций подобной этой они проведут и чем меньше внимания власти и прочих интересантов будет этому уделено, тем больше будут сами активисты мотивированы на дальнейшее требование диалога. Тем более все видят, насколько серьезна эта тема и как хорошо на ней можно хайпануть», — убежден эксперт.

Политтехнолог не ошибается — на одной перекличке активисты останавливаться не намерены. Через две недели, 16 марта, в Ельцин Центре запланирован «концерт в защиту сквера на драме от застройки» (так указано в раздававшихся на «перекличке» листовках) с официальным хэштегом #скверубыть.