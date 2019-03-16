Федеральные VIP начали «раздавать проходки» в свой клуб

У молодых управленцев появился шанс попасть в команды ключевых политиков и топ-менеджеров Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

На финал конкурса «Лидеры России» 15 марта приехао несколько десятков представителей политической, научной и бизнес-элиты страны. В этот же день федеральные VIP впервые познакомились с участниками состязаний и уже согласились взять под свое крыло часть из них. «URA.RU» собрало впечатления пяти топ-управленцев, которые рассказали, по каким принципам оценивают финалистов.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак:

Турчак уже договорился о встрече после конкурса с несколькими участниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Основной задачей кейса, который я задал сегодня на оценочном мероприятии, было обновление партии, поиск новых методов электоральной работы. Был очень содержательный день, и я уверен, что это отразится на итогах голосования в сентябре 2019 года.

Могу озвучить свою оценку: участники финала были очень подготовлены, по сравнению с прошлым годом уровень компетенций повысился. После разбора кейса мы пообщались с коллегами уже в режиме переговоров. Большинство из участников продолжит с нами общение в Москве независимо от того, какой результат они получат по итогам тестов.

Для нас очень важно участие в конкурсе, так как перед нами стоит задача кадрового обновления».

Помощник президента РФ, Игорь Левитин:

Левитин готов сотрудничать с конкурсантами в рамках Госсовета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Вместе с участниками мы в течение часа обсуждали вопросы о том, как вывести из сложной финансовой ситуации транспортное предприятия, у которого более 2000 старых грузовых автомобилей и старый, необученный персонал. Я считаю, что ребята хорошо выполнили работу.

Я внимательно изучил нескольких человек, кого можно было бы пригласить на темы нацпроектов, которые мы рассматриваем на Госсовете. Ряд ребят могли бы, на мой взгляд, стать хорошими экспертами в рамках рабочей группы. Нам очень важно, когда мы собираемся с членами совета, губернаторами, слышать все слои населения, особенно молодежь. Участники же все продвинутые, у них есть хорошие идеи».

Ректор НИУ Высшая школа экономики Ярослав Кузьминов:

Кузьминов считает, что конкурс сделал большой шаг вперед по сравнению с прошлым годом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Лидеры России» — дает участнику возможность построить быструю карьеру, если человек имеет соответствующие способности, амбиции и умение работать с другими. Сегодняшняя группа, с которой я работал, показала очень хороший уровень взаимодействия, большую готовность работать друг на друга. Это шаг вперед по сравнению с тем, что мы видели в прошлом году.

Мы уже готовы поддержать ряд проектов, с которыми к нам пришли конкурсанты. Например, культурно-торговый кластер в Псковской области. У одного участника есть такая идея, мне кажется, мы с [экс-губернатором Псковской области] Андреем Турчаком можем ему помочь через проработку бизнес-модели, поиск заемных ресурсов и административную поддержку. С этим в стране бывает все не очень хорошо, иногда нужно работать вручную».

Губернатор Омской области Александр Бурков:

Бурков хочет развить дискуссионную площадку в Омске для участников «Лидеров России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В системе госуправления нужны инновационные вещи. На это способна, в первую очередь, молодежь. В качестве результата [этого конкурса] мы ждем притока талантливых, молодых ребят на госслужбу и в бизнес.

Изучаем сейчас всех ребят, причем не только финалистов, но и участников полуфинала. Сам я начал диалог уже с двумя конкурсантами, которые попросились под мое наставничество, общаемся, определяем коридоры взаимодействия. Готов поддержать их своими знаниями, опытом.

Для себя я также принял решение, что мы сохраним в регионе клуб участников «Лидеров России» независимо от того, на каком уровне окажутся наши ребята. Это будет диалоговая площадка, где будут обсуждаться вопросы жизнедеятельности субъекта».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов:

Антон Алиханов за первый день работы на конкурсе подметил четырех управленцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Сегодня я наметил себе, как минимум, четверых людей с которыми мы точно продолжим общение. Речь идет не только о госслужбе. Это качественные специалисты, которые могут помочь и в развитии бизнес-среды. У кого-то уже есть готовые проекты, и мы можем их реализовать в нашем регионе. Вообще, этот конкурс — большой ресурс, которым могут пользоваться руководители разных регионов».