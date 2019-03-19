Что значит отставка главы Казахстана Назарбаева для России?

Назарбаев возглавлял Казахстан с момента ее образования в 1991 году Фото: официальный сайт президента России

Во вторник, 19 марта, выступая с обращением к народу Казахстана, президент Нурсултан Назарбаев заявил, что решил сложить полномочия. Теперь исполнять обязанности президента будет председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. За Назарбаевым остается пост главы Совбеза Казахстана.

Почему Назарбаев уходит именно сейчас, кто займет его место, что это означает для Москвы, не сменит ли курс страна, с которой у России самая длинная сухопутная граница, какое будущее ждет русскоязычное население в Казахстане — на эти и другие вопросы отвечает «URA.RU».

Почему Назарбаев уходит именно сейчас?

Слухи об уходе Назарбаева и начале транзита власти в Казахстане ходят давно, говорит эксперт по Центральной Азии, главный редактор информагентства «Фергана» Даниил Кислов. Предполагалось, что транзит власти начнется до начала 2020 года. По словам Кислова, главная причина — это состояние здоровья самого Назарбаева.

У бывшего президента Казахстана онкологическое заболевание (об этом в последние годы активно писали СМИ Средней Азии), замечает эксперт по Средней Азии Андрей Серенко. «Он летал лечиться в Израиль, но полностью излечиться не удалось», — рассказал он «URA.RU».

Кто заменит Назарбаева?

В начале 90-х Назарбаев был одним из противников развала СССР Фото: официальный сайт президента России

Сейчас временно исполняющим обязанности президента назначен спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Это временная фигура, которая должна обеспечить транзит власти в республике, утверждает Серенко. «Назарбаев уверен в преданности Токаева», — объясняет эксперт.

Он полагает, что в дальнейшем власть в республике будет разделена между тремя центрами влияния: парламентом, правительством и комитетом национальной безопасности (всеми структурами руководят люди из клана Назарбаева). Это необходимо, чтобы в стране не появилось нового единого лидера, способного заменить еще живого Назарбаева. «При этом сам Назарбаев будет за этим внимательно следить, окончательно он не отдает власть», — говорит Серенко. Напомним, за Назарбаевым остается пост главы Совета безопасности Казахстана.

Транзит власти, при котором глава государства передает власть еще при жизни, является оптимальным для Казахстана, уверен Серенко. «В соседнем Узбекистане транзит власти начался уже после смерти Ислама Каримова (в 2016 году). В итоге многие люди из его клана лишились власти. В Казахстане учли урок. Я уверен, что сейчас за сценарием казахского транзита будут следить и в Москве», — говорит Серенко.

Назарбаев сохранит контроль за Казахстаном на новом посту?

Статус Совета безопасности Казахстана, который продолжает возглавлять Назарбаев, был расширен в мае 2018 года. К его задачам отнесли рассмотрение основных направлений госполитики в области национальной безопасности и обороноспособности страны. Также Совбез обязан анализировать законопроекты и правительственные программы на предмет потенциальных угроз для страны. Кроме того, Совбез имеет право рекомендовать к назначению кандидатуры на ведущие должности в исполнительной власти, а также в областях, столице и городах республиканского значения. Таким образом, можно говорить, что Назарбаев может заблокировать любую реформу или любое назначение.

Изменится ли внутренний курс Казахстана? Сохранится ли политическая стабильность?

При жизни Назарбаева серьезных изменений ожидать не стоит, однако после его смерти может начаться либерализация, говорит Серенко. «Многие в Средней Азии были воодушевлены успехами Узбекистана (после прихода к власти Шавката Мирзиеёва в стране начались экономические реформы — прим. ред), поэтому у преемников Назарбаева будет искушение начать реформы», — говорит политолог.

В этом случае главной опасностью могут стать исламские радикалы, которые усиливают свое влияние в последнее время. «На востоке плоды либерализации зачастую достаются исламистам. Та же „арабская весна“ закончилась тем, что к власти пришли радикалы», — напоминает Серенко.

Изменятся ли отношения Казахстана с Россией?

Сегодня в Казахстане происходит смена поколений, в политику приходят люди, которые говорят по-английски лучше, чем по-русски, которые имеют бизнес-интересы и связи на Западе, признает Андрей Серенко. По его мнению, представители нового поколения исходят из того, что Казахстан «не должен зависеть ни от России, ни от Китая, что он должен балансировать между центрами силы». Он полагает, что уже сейчас формируется мнение, согласно которому Казахстан лишь теряет из-за своей близости к России: «Санкции косвенно бьют и по Казахстану. Страна страдает от скачков курса и проблем с инвесторами. Поэтому уже при Назарбаеве видны попытки сбалансировать отношения с американцами».

Казахстан входит во все пророссийские структуры — СНГ, военный союз ОДКБ и Евразийский экономический союз Фото: официальный сайт президента России

По мнению Серенко, после смерти Назарбаева процесс будет только усиливаться: «Нам придется строить новые отношения с Казахстаном. Придется их убеждать, что отношения с Россией — это не бремя, а счастье».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер подтвердил «URA.RU», что пока нет точной уверенности, что после ухода Назарбаев прежний курс будет продолжен. Однако Россия будет пытаться влиять на ситуацию, полагает он. «В Казахстане много российских инвестиций, объем торговли колоссальный — он достигает 20 млрд долларов. То есть России есть что защищать в Казахстане», — отметил эксперт. По его словам, другой вопрос касается того, будет ли новое руководство страны противостоять попыткам Запада противодействовать российско-китайскому сближению.

Что будет с русским языком и русскоязычным населением в республике?

Русские составляют около 20% населения Казахстана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Языковой вопрос — один из важнейших, признают эксперты. Казахстан уже перешел на латиницу, на север страны сейчас целенаправленно переселяют людей с юга, которые не очень хорошо понимают русский язык, утверждает Андрей Серенко. По его словам, «их разбавляют, чтобы на этих территориях не произошло [повторения] ситуации в ДНР или ЛНР».

«За 25 лет из Казахстана уехало много русских, однако благодаря Назарбаеву баланс сохранялся. Сохранится ли он сейчас — большой вопрос», — рассуждает Владимир Брутер. Он не исключил, что в ближайшее время может продолжиться раздел страны по этническому признаку. По словам эксперта, на сегодняшний день русской элиты в Казахстане практически не осталось. По его словам, вопрос русского языка «отчасти вторичен»: «Если нынешний курс продолжится, то язык не пострадает, если же нет, то возможен совсем другой сценарий».