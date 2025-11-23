Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

Резко изменится погода в Кургане и Шадринске

23 ноября 2025 в 11:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Минусовая температура воздуха придет в Курган и Шадринск

Минусовая температура воздуха придет в Курган и Шадринск

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане и Шадринске после оттепели похолодает 24 ноября до -3, -5 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.

«Утром в понедельник в городах ожидается -3, -5 градусов холода. Днем прогнозируется от -1 до -3. Возможны осадки, ветер до 6 метров в секунду», — сообщается на сайте Gismeteo.

Ранее в Курганской области была оттепель. Затем прошел ледяной дождь, из-за которого ввели временные ограничения для движения транспорта на дорогах.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал