Резко изменится погода в Кургане и Шадринске
23 ноября 2025 в 11:00
Минусовая температура воздуха придет в Курган и Шадринск
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Кургане и Шадринске после оттепели похолодает 24 ноября до -3, -5 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.
«Утром в понедельник в городах ожидается -3, -5 градусов холода. Днем прогнозируется от -1 до -3. Возможны осадки, ветер до 6 метров в секунду», — сообщается на сайте Gismeteo.
Ранее в Курганской области была оттепель. Затем прошел ледяной дождь, из-за которого ввели временные ограничения для движения транспорта на дорогах.
Подписаться
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (1)
- Вася23 ноября 2025 11:05В этом году грязь уже надоела! Когда морозец?
Следующий материал