Резко изменится погода в Кургане и Шадринске

Минусовая температура воздуха придет в Курган и Шадринск Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане и Шадринске после оттепели похолодает 24 ноября до -3, -5 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.

«Утром в понедельник в городах ожидается -3, -5 градусов холода. Днем прогнозируется от -1 до -3. Возможны осадки, ветер до 6 метров в секунду», — сообщается на сайте Gismeteo.