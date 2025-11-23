Челябинские актеры снялись в комедийном сериале «Полярный»

Финальный сезон сериала «Полярный» выйдет с 1 декабря. Фото: пресс-служба ТНТ

Актеры из Челябинской области Инга Оболдина и Ян Цапник сыграли роли в финальном сезоне комедийного сериала «Полярный» (16+). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «ТНТ».

«Инга Оболдина исполнила роль Марины — бывшей возлюбленной главного героя Вити Мясника (играет Михаил Пореченков), которая возвращается к нему вместе с их сыном накануне Нового года. По сюжету Витя к этому времени уже открыл горнолыжный курорт „Царь-Горы“, однако его прошлое снова напоминает о себе: из тюрьмы выходит бандит по кличке Барабуля, с которым героя связывают криминальные дела», — рассказали в пресс-службе ТНТ.

Линия Яна Цапника развивается параллельно. Он играет мэра города Полярный Юрия Новикова. Персонаж чиновника в финальном сезоне одержим обогащением и пытается использовать новый курорт и ситуацию в городе в своих интересах. Все основные герои, включая персонажей Оболдиной и Цапника, сходятся в новогоднем эпизоде, который стал ключевой точкой финала.

Инга Оболдина родилась в Кыштыме Челябинской области. Ранее она снялась в комедийном проекте «Про это самое» (18+) о молодом сексологе, приехавшем в село. Ян Цапник провел детство в Челябинске, а среди его недавних работ — сериал «Планетяне» (16+) о пришельцах, оказавшихся на Земле. Финальный сезон «Полярного» телезрители увидят на «ТНТ» с 1 декабря.

Отметим, что главные роли в сериале играют Михаил Пореченков, Екатерина Шпица и Иван Охлобыстин. В пресс-службе уточнили, что создатели готовили завершение проекта несколько сезонов. Одной из самых масштабных сцен стал новогодний эпизод: в кадре можно будет увидеть всех главных героев, плюс 200 человек массовки.