Пожар на Шатурской ГРЭС произошел из-за атаки ВСУ
23 ноября 2025 в 11:32
Фото: © URA.RU
Украина совершила ночной налет на Московскую область. Целью ВСУ была региональная гидроэлектростанция. При отражении вражеской атаки один из дронов упал на территории Шатурской ГРЭС. Об этом сообщил губернатор области Алексей Воробьев. Возгорание, случившееся на станции, было оперативно локализовано, уточнил глава региона. На месте работают экстренные службы.
