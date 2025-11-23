Водителей предупредили о главной опасности в ноябре

Россиянам порекомендовали избегать резкого торможения и по возможности объезжать сильно заснеженные участки дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Демисезонный период и зимние заморозки, которые присутствуют в ноябре в России, представляют опасность для водителей. Об этом рассказал вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов.

Эксперт отметил, что в холодное время года работа тормозов меняется: низкая температура помогает дисковым тормозам быстрее охлаждаться, но эффективность торможения зависит от температуры тормозных колодок. «Когда автомобиль впервые трогается, например, после ночной стоянки, колодки и тормозные диски еще холодные, в результате чего эффективность первого торможения может быть значительно снижена. Впоследствии этот эффект, как правило, почти сразу сходит на нет», — сказал Демидов в интервью «Известиям».

Также эксперт обратил внимание на опасность утренних заморозков, которые могут привести к образованию тонкой корки льда на дороге. Даже при плюсовой температуре воздуха обледенелые участки могут сохраняться под мостами, эстакадами или в тени деревьев. Кроме того, обработанные реагентами участки при определенных погодных условиях становятся скользкими, что повышает риск потери управления. Демидов рекомендовал водителям избегать резкого торможения и по возможности объезжать сильно заснеженные участки дороги, особенно когда она мокрая или покрыта реагентами.

