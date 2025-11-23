Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Раскрыты планы ВСУ по Славянску

ВСУ пытаются выстроить линии укрепления ближе к Славянску
23 ноября 2025 в 11:18
ВСУ пытаются удержать наступление ВС РФ

ВСУ пытаются удержать наступление ВС РФ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВСУ пытаются выстроить линии укрепления ближе к городу Славянску и удержать наступление армии России в районе Ямполя на краснолиманском направлении. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Я думаю, что, сдерживая продвижение наших подразделений в районе населенного пункта Ямполь, противник старается обустроить хоть какие-то линии укрепления ближе к Славянску», — сказал Пушилин. Его слова передает РИА Новости.

Глава ДНР отметил, что после освобождения Платоновки ВС РФ взяли под контроль дорогу между Северском и Красным Лиманом. Таким образом российские силы разрушили одну из ключевых логистических линий украинской стороны.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска в ДНР добились освобождения нескольких населенных пунктов — Новоселовки, Ставок, Масляковки. Также к числу недавно освобожденных территорий присоединился Ямполь — это уже четвертый населенный пункт за последнее время.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

