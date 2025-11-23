В результате ДТП пострадал водитель автобуса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области на автодороге Центральный — Емуртла — Видонова вечером 22 ноября столкнулись автобус «ПАЗ» и «Газель». Как сообщается в Госавтоинспекции региона, в автобусе находилось три пассажира.

В ДТП пострадало три человека





