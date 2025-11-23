Пожар произошел на московской ГРЭС
23 ноября 2025 в 11:26
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Московской области произошел сильный пожар. Возгорания произошло на трансформаторах гидроэлектростанции Шатурского округа. Об этом сообщило региональное МЧС. Площадь пожара распространяется на 65 кв.км.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал