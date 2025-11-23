ВСУ несут потери и массово сдаются в российский плен: карта СВО на 23 ноября

Российские силы продолжают наступление Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Москве сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Столица» пресекли деятельность группы преступников, занимавшихся похищением участников специальной военной операции с целью последующего вымогательства денег. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.

Бойцы СОБР остановили транспортное средство с подозреваемыми непосредственно на дороге. Среди задержанных обнаружен человек, который являлся активным членом террористической организации «Батал-Хаджи» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Тем временем, на фронте продолжаются бои. Российские силы наступают на позиции противника, освобождая новые территории, а украинские военные сдаются в плен. Ход боевых действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: Инфографика URA.RU

Запорожский фронт

Войсковые группировки «Днепр» и «Восток» продолжают наступательные действия на территории Запорожской области и южной части Днепропетровской области. На левом фланге идут боевые действия за населенные пункты Степногорск и Приморское. В Приморском штурмовые группы ведут бои в северной части. Враг пытается сдержать продвижение российских войск, активно используя артиллерийские обстрелы и удары беспилотных аппаратов со стороны Малокатериновки и через водохранилище.

В районе Степногорска российские подразделения ведут боевые действия на флангах, сообщил военкор Юрий Котенок. Они стремятся охватить город с запада — в районе дороги М-18 и западных окраин, а также ведут ожесточенные встречные бои в районе восточных окраин и ботанического заказника «Целинный участок».

В районе населенных пунктов Щербаки и Степное происходят встречные бои. Восточнее наблюдаются интенсивные столкновения южнее и юго-западнее Новоандреевки, в районе Новоданиловки, которая фактически охвачена с флангов, а также в районе северной окраины Малой Токмачки. Российские войска отражают контратаки противника и стремятся прорваться в Орехов.

Обстановка в районе Гуляйполя для ВСУ усложняется: российская авиация и артиллерия наносят удары по городу, ведется разведка с помощью беспилотных аппаратов, выявляемые цели поражаются и уничтожаются. Восточнее Гуляйполя российские войска проводят зачистку населенных пунктов Высокий (Червоный) и Зеленый Гай. Северо-восточнее подразделения выбивают противника из опорных пунктов в районе между Яблоково и Затишьем.

Севернее Гуляйполя ВС РФ ведут наступление в направлении Варваровки со стороны Ровнополья, в районе балки Целинная. У границы с Днепропетровской областью российские подразделения освободили населенный пункт Новое Запорожье, установив контроль над участком правого берега реки Гайчур до Остаповского. Севернее Даниловки и западнее Гая под контроль взят населенный пункт Отрадное, в настоящее время там проводится зачистка.

Константиновское направление

Войска группировки «Юг» осуществляют наступательные действия на Константиновку с нескольких направлений: юго-западного, южного и юго-восточного. В районе между Степановкой и Яблоновкой подразделения продвинулись по трассе Н-32 в сторону перекрестка с дорогой Н-20 и сумели вытеснить противника из лесопосадки, расположенной на возвышенности к югу. К югу от Константиновки ВС РФ очистили от ВСУ северную окраину Иванополья.

Красноармейское направление

В районе населенного пункта Димитров группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен российских войск. Среди сдавшихся — Иван Дзюба. Он сообщил, что его подразделения потеряли семь позиций. По версии российского военного ведомства, причиной сдачи в плен стало отсутствие обеспечения и безвыходность ситуации.

Помимо этого, на красноармейском направлении подразделения беспилотников группировки войск «Центр» нанесли удары, в результате которых были ликвидированы танк, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и военнослужащие ВСУ. Также в Минобороны России заявили, что расчет орудия «Мста-С» уничтожил опорный пункт и минометный расчет противника.

Харьковское направление

В ходе боевых действий подразделения группировки войск «Запад» осуществили наступление на южную часть Богуславки, продвинувшись со стороны ранее захваченных противником опорных пунктов, расположенных севернее Боровской Андреевки. В настоящее время они закрепились на занятых позициях.

Противник предпринимает контратакующие действия с целью вытеснения российских подразделений и восстановления утраченных позиций. Так, из Богуславки были предприняты контратаки на позиции российских войск в Загрызово. Параллельно в южной части Загрызово продолжаются встречные бои с участием подразделений ВС РФ.

Кроме того, в российских силовых структурах сообщили, что при попытке сдаться в плен российским силам военнослужащие ВСУ подверглись атаке со стороны собственных подразделений. Удары осуществлялись с помощью беспилотников.

Также сообщается, что ВСУ перебрасывают в Харьков иностранных наемников, среди которых есть граждане Колумбии. Это происходит после того, как российские войска освободили Купянск. По словам военного эксперта Виталия Киселева, в настоящее время в Харькове находится примерно от тысячи до полутора тысяч колумбийских наемников. Они занимаются изучением возможностей использования БПЛА и анализируют особенности ведения боевых действий.

Сумское направление