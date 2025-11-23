Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Пожар произошел на рязанском предприятии из-за атаки ВСУ

23 ноября 2025 в 10:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Ночная атака ВСУ была обрушена на Рязанскую область. Регион принял на себя налет вражеских беспилотников. Об этом сообщает губернатор области Павел Малков. Как отметил глава региона, при уничтожении одного из дронов загорелось местное предприятие. Пожар быстро ликвидирован экстренными службами.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал