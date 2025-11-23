Пожар произошел на рязанском предприятии из-за атаки ВСУ
23 ноября 2025 в 10:44
Фото: © URA.RU
Ночная атака ВСУ была обрушена на Рязанскую область. Регион принял на себя налет вражеских беспилотников. Об этом сообщает губернатор области Павел Малков. Как отметил глава региона, при уничтожении одного из дронов загорелось местное предприятие. Пожар быстро ликвидирован экстренными службами.
