Пушилин рассказал об успехах ВС РФ в Константиновке

«Что касается Константиновки, то здесь тоже мы видим расширение зоны контроля ВС РФ», — цитирует РИА Новости главу региона. По его словам, преимущественно с восточной и юго-восточной части самой Константиновки. Он подчеркнул, что бои сейчас продолжаются за Иванополье и с северной части Клебан-Быкского водохранилища.