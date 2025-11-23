Пушилин рассказал об успехах ВС РФ в Константиновке
По словам Пушилина, ВС РФ расширили контроль с восточной и юго-восточной части самой Константиновки
Российские военные расширили зону контроля в Константиновке в ДНР. Об этом рассказал губернатор Денис Пушилин.
«Что касается Константиновки, то здесь тоже мы видим расширение зоны контроля ВС РФ», — цитирует РИА Новости главу региона. По его словам, преимущественно с восточной и юго-восточной части самой Константиновки. Он подчеркнул, что бои сейчас продолжаются за Иванополье и с северной части Клебан-Быкского водохранилища.
Ранее командующий «Южной» группировкой войск Сергей Медведев рассказал, что российские военные находятся на заключительном этапе освобождения населенного пункта Иванополье. Такой доклад командир представил президенту России Владимиру Путину.
