Новый вице-губернатор Чемезов: «На меня наклеивали ярлык Тунгусова»

Чемезов согласился стать замгубернатора за 30 секунд Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прошло полторы недели с подписания указа о назначении Олега Чемезова заместителем губернатора Свердловской области по территориальному развитию и цифровизации. За это время широко известный в большой Тюменской области политик не разу не делал публичных заявлений. Первое интервью после вступления в должность он дал «URA.RU», с лихвой компенсировав последние 10 дней. Чемезов успел поработать с большинством нынешних губернаторов УрФО — тем интереснее узнать его оценки.

— Вас традиционно считают тюменским политиком, но лишь немногие знают, что ваше детство прошло в Свердловской области.

Олег Чемезов занял кабинет своего предшественника Александра Высокинского. Даже картины на стене поменять не успел Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Я родился в Свердловске в роддоме Института охраны материнства и младенчества, после чего до 16 лет до окончания школы жил в Краснотурьинске. В Краснотурьинске продолжает жить моя мама и я постоянно езжу к ней на машине. За эти годы я выучил каждый поворот на трассах от Тюмени до Нижнего Тагила и дальше на север региона.

— Вы действительно по первому образованию психиатр? Самостоятельно выбрали именно эту профессию?

— Решение было мое. Но, с другой стороны, у меня папа был психиатр, и другого пути у меня не было. После окончания школы поехал поступать в Свердловский медицинский институт. Но оказалось, что институт не предоставлял общежитие. И я уехал учиться в Тюмень, где мне место в общаге дали.

— Приходилось работать психиатром?

— Да, я семь лет работал врачом.

Свердловчанам еще предстоит узнать, что Олег Чемезов — стильный политик Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Приходилось сталкиваться с клиническими психическими больными?

— Конечно, я ведь заведовал отделением.

— В политике образование психиатра помогало?

— В конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века, когда я участвовал в первых выборах совета народных депутатов, среди кандидатов было, пожалуй, до 50% моих потенциальных пациентов (смеется, — прим. ред.). Да и среди депутатов такие встречались. В то время политика была увлекательной. На один мандат претендовало до 50 человек. На выборы шли все.

— В последующие годы не появлялось желания ставить диагнозы своим коллегам-политикам, конкурентам во власти? Рука не тянулась выписать им рецепт?

— Диагноз ставить точно не хотелось. А вот с точки зрения выстраивания коммуникаций, понимания человеческой сути, врачебный опыт очень помогал. Психиатрия — это гораздо выше, серьезнее и сложнее, чем психология.

Чемезов успел поучаствовать в самых интересных политических событиях «тюменской матрешки» Фото: Анна Майорова © URA.RU

— В первом созыве Тюменской областной думы гремели политические войны. Срывались заседания, нормой было протестное голосование. Дал вам полезный опыт тот период жизни?

— Любой период в жизни что-то дает. Как бы вы не хотели позиционировать себя в настоящем, вы все равно — отражение вашего прошлого. В тот период в Тюменской области был конфликт между Севером и Югом. Был переходный период и стояла задача привести нового губернатора. Под эту и некоторые другие задачи все и работали.

— Когда и как вы познакомились с Евгением Куйвашевым?

— Мы познакомились, когда я занимал пост первого заместителя губернатора ХМАО. Тогда Евгений Владимирович [Куйвашев] вместе с нашими коллегами, близкими друзьями развивал свой поселок Пойковский (Куйвашев занимал посты помощника главы, заместителя главы, а затем главы поселка, — прим. ред). Мы понимали, что он — очень активный человек, который любит свое дело, любит свои территорию. Евгений Куйвашев вместе с группой других руководителей сделал из маленького забытого поселка добытчиков, жемчужину Нефтеюганского района Югры, в которую приятно приезжать и сегодня.

Олег Чемезов помогал Евгению Куйвашеву развивать Пойковский Фото: Анна Майорова © URA.RU

Затем мы выстраивали тесные отношения в Тюмени. Когда Евгений Владимирович возглавлял этот город (в 2007—2011 годах, — прим. ред.), я был депутатом городской думы. Мы никогда не были начальником и подчиненным. Это было взаимодействие.

— Можете назвать Евгения Куйвашева своим другом?

— На мой взгляд, в жизни любого человека есть только один-два друга. И то, если повезет. Это те, кто вовлечен в жизнь твоей семьи, в твои личные проблемы и переживания. Не могу сказать, что мы с Евгением Владимировичем близки настолько. Но товарищеские отношения у нас, несмотря на должности, были всегда.

— Некоторое время вы возглавляли департамент стратегического развития Тюменской области. Занимая этот пост, вы смогли привлечь в регион крупные предприятия — начиная с МакДональдса, закачивая промышленными группами. Пригодится ли этот опыт в Свердловской области?

— В правительстве Свердловской области привлечение инвестиций, работа с предпринимателями и бизнесом — компетенция первого заместителя губернатора Алексея Орлова. С другой стороны, территориальное развитие всегда связано с привлечением инвестиций. Думаю, что у нас есть общее понимание, как продвигать этот вопрос.

Олег Чемезов уверен, что найдет с Алексеем Орловым общий язык Фото: Анна Майорова © URA.RU

Несомненно, весь опыт, накопленный мною в исполнительных органах власти ХМАО и Тюменской области, мне сейчас сильно помогает. Тем не менее, несмотря на многие понятные для меня вещи, здесь другие технологии принятия решений, формирования задач и достижения результатов. Свердловская область существенно отличается по структуре экономики, по площади, по инфраструктуре, по структуре бизнеса. У них различная значимость в экономике России.

— Насколько вероятно, что вы все-таки поменяете фронт работ? У некоторых работников правительства возникло предположение, что вы станете ближайшим советником губернатора (если не по должности, то по характеру работы) и будете настраивать работу главы региона с бизнесом. В том числе с бизнесменами, которые до осени прошлого года решали свои вопросы с [бывшим главой администрации губернатора] Владимиром Тунгусовым.

— Губернатор Свердловской области — очень коммуникативный человек. Он общается с бизнесменами любого уровня, характера и из любых списков. Для него это легко и просто. Каждый из заместителей губернатора роль выполняет в определенном аспекте роль советника. При возникновении какой-то задачи и какого-то вопроса он ориентируется на мнение заместителя, который курирует эту тему.

— Долгое время тюменские СМИ публиковали материалы, рассказывающие о ваших напряженных отношениях с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Это правда? Она вас опасалась?

Олега Чемезова называли «серым кардиналом» как и Владимира Тунгусова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Это журналисты рассказывают, что она опасалась. Я не скажу, что у нас с ней есть какие-то взаимоотношения. Мы встречались с Натальей Комаровой два раза в жизни и какого-то особого отношения с ее стороны я не замечал.

В Свердловской области тоже до последнего времени был человек, которому приписывали многие политические конфликты и негатив. Это бывший первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов. Свердловские журналисты часто называли его «серым кардиналом».

— Но тюменские журналисты и вас называли «серым кардиналом» Тюменской области

— То, что пишет пресса, и то, что происходит в реальной жизни, несколько разнится. На Тунгусова же повесили определенную табличку. Такая же история произошла, пожалуй, и со мной в ХМАО.

— Про вас также было много негативных публикаций. В частности, про некую неуплату алиментов и банкротство принадлежавшего вам ДОК «Красный Октябрь». Какое у вас отношение к этим новостям и статьям?

— Я достаточно много делал для Ханты-Мансийска. Работал там ответственно и эффективно по многим вопросам. Когда я ушел, образовался вакуум, который пытаются заполнить легендами. У СМИ, которые эту мифологию поддерживали, основные потребители новостей — сотрудники администрации округа. Я отношусь к этому спокойно. Кроме меня самого меня никто сильнее не осудит. Есть такая поговорка: «Если бросать камни во всех лающих собак, ты никогда не дойдешь туда, куда стремишься». Нет смысла ни разбрасывать камни, ни метать бисер. Надо делать свое дело.

Вадим Шумков и Наталья Комарова хорошо знают Олега Чемезова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Вы в свое время взаимодействовали по ряду проектов с нынешним врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым и Владимиром Сысоевым, который в прошлом месяце был назначен заместителем губернатора Тюменской области. Можете ли вы назвать их членами своей команды?

— Вадим Михайлович [Шумков] — самостоятельный человек, талантливый руководитель. Курганской области с ним очень повезло. Я познакомился с ним в Ханты-Мансийске. Свою трудовую лямку он крепко и ответственно тянул и в ХМАО, и в правительстве Тюменской области. Его карьерный рост был ожидаем.

Сысоев занимал в Госдуме высокий пост первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам, набрал колоссальный опыт. Но я знаю, что ему хотелось работать в Тюмени. И я считаю, что для губернатора Тюменской области Александра Моора назначение Сысоева — удачное приобретение.

Команда — это группа людей, которая работает для достижения общего результата. Сейчас работы на общий результат у нас нет. Но у нас [с Шумковым и Сысоевым] сохраняются хорошие отношения. Мы можем обмениваться опытом, знаниями. Каждый из нас в состоянии осознать, что есть лучшего в практике у коллеги, и попытаться это лучшее принять и применить на своей территории.

Олег Чемезов чувствует, что его воспринимают с осторожностью Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Представители элиты Свердловской области всегда с настороженностью относились к политикам из других регионов. Как вас встретили новые коллеги по правительству, мэры, другие представители власти?

— Свердловская область — место моего рождения. У меня здесь семейные корни. У уральцев особый характер. Мы всегда знакомимся с кем-то в надежде, что перед ними хороший человек. Мы никогда не распахиваем душу до конца, но относимся к человеку по-доброму. Я ощущаю добрую любознательность и осторожность. И это совершенно не напрягает. Я сам так же отношусь к людям при первой встрече. А дальше смотрю за их поведением, образом жизни, окружением и делаю выводы.

— Как Евгений Куйвашев сделал вам предложение о трудоустройстве? Долго его рассматривали?

— Мы с Евгением Владимировичем и раньше общались, обсуждали развитие Свердловской области. Я ему какие-то идеи высказывал, он со мной мыслями делился. Это было комфортное общение. Вопрос о назначении ни разу при этом не поднимался. Но теперь я понимаю, что он на протяжении всего этого времени вводил меня в курс дела.

И когда он наконец-то сказал — «Слушай, а такой вариант как тебе?» я задумался секунд на 30 и ответил согласием. Я же понимал заранее к чему все это шло. Я думаю, что и он понимал, что у меня внутри согласие уже созрело.

— Какие вы решения приняли за прошедшие после назначения 10 дней?

— Я по 100 документов в день визирую. Первое, что увидел, зайдя в кабинет после назначения — это папка. Помощников еще не было, а папка с документами уже лежала. Я погружаюсь в работу органов власти, которые курирую, выстраиваю отношения с подчиненными. Довожу до подчиненных свой образ мыслей и взгляды на определенные вещи. Они под меня настраиваются, я пытаюсь их понять. Сейчас это ключевая задача. В рамках поступающих от губернатора поручений я провожу встречи, совещания, мероприятия.

Олег Чемезов ежедневно визирует толстую папку документов Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Какие у вас ближайшие планы?

— Я хотел бы в первую очередь систематизировать все что касается исполнения национальных проектов. Мы в схемах и графиках визуализируем некоторые процессы, чтобы они воспринимались одинаково.

— Вы считаете себя реформатором или консерватором? Стоит ли ждать от вас революционных решений?

— Я по характеру не революционер. Я — за эволюционное развитие. Свердловская область — это лодка. Предположим, у нее 20 весел. И одно весло мне дано. Но в конечном счете все равно барабанщик управляет лодкой. Моя задача в такт попадать. Я командный игрок и не революционер.

— Какие основные задачи поставили перед собой на перспективу?

Важнейшим нацпроектом является развитие здравоохранения Фото: Илья Московец © URA.RU

— Сегодня ключевым вектором, по которому двигаются все регионы, является реализация нацпроектов. Одни субъекты РФ двигаются быстрее по одним показателям, другие — по другим. Моя задача — найти регионы, лидирующие в исполнении национальных проектов, проанализировать, за счет чего у них это лидерство появилось. И понять, чего не хватает Свердловской области, чтобы достигать таких же, либо еще более высоких результатов. В том числе, Югра и Тюменская область показывают одни из лучших результатов по некоторым направлениям.

— Свердловская область является участницей многих федеральных проектов. Один из них — строительство высокоскоростной магистрали Екатеринбург-Челябинск. Будете поддерживать этот проект?

— На мой взгляд этот проект очень важен с точки зрения логистики. Он формирует екатеринбургский транспортный хаб со всей своей спецификой. Но сама ВСМ — это «иголочка», которая должна за собой потянуть бисер. Бисер — это логистические центры, объекты торговли, логистика промышленных товаров. Это выход на южные границы России, коммуникация с Казахстаном. Это очень важный проект, я конечно буду прилагать все возможные усилия в пределах моих знаний и полномочий, чтобы он реализовался. Но мы не сможем решить эту задачу в одиночку — без взаимодействия с полпредством и федеральными органами власти. И это взаимодействие необходимо поддерживать.

Олег Чемезов довольно резок в своих выражениях Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Еще одним локомотивом развития области считаются его участие международных проектах. Одним из них стали игры чемпионата мира по футболу. Сейчас идет борьба за право принять Универсиаду. Будете поддерживать эту работу?

— Как не бороться за международные мегапроекты, если это суть жизни Свердловской области. Любая возможность получить такие проекты будет отрабатываться. Это демонстрирует способность Екатеринбурга принимать мероприятия высочайшего уровня. Это не только познание и признание Екатеринбурга за пределами России. Это представление на международной арене в лице Екатеринбурга всей России. Мы уже доказали, что способны принять сотни тысяч туристов, государственных деятелей.

Надо быть конченным дебилом, чтобы не поддержать Екатеринбург в стремлении выиграть такие заявки. Я, конечно, извиняюсь за диагноз. Но все-таки психиатрия — мое базовое образование

— Планируете переезжать в Екатеринбург?

— Я уже в воскресение переехал. Пока на съемную квартиру. Супруга сегодня ко мне прилетела. Совершенно точно, что семья будет жить со мной. Я семейный человек. Мне очень важно видеть глаза детей по утрам.

— Будете покупать квартиру или брать ипотеку?

— Этот вопрос для меня пока на решен. Свою квартиру покупаешь и начинаешь испытывать проблемы с мебелью, с ее обустройством. А в арендованной хочешь — живешь, хочешь — переехал в другую. Я отдал это решение на откуп семье. Я дома все равно буду бывать только по 7-8 часов в сутки.

— Считаете себя трудоголиком?

— В силу обстоятельств и данного мне генофонда, да.